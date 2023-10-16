باستخدام رقم الهاتف المتحرك الخاص بالمستلم.. المركزي الإماراتي يطلق منصة «آني» للدفع الفوري للمعاملات الرقمية

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أعلنت شركة «الاتحاد للمدفوعات»، التابعة لمصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، عن إطلاق منصة «آني» المتطورة للدفع الفوري، لتمثل إنجازاً بارزاً في مسيرة تنفيذ برنامج تحوّل البنية التحتية المالية للمصرف المركزي، وتهدف «آني» إلى إحداث قفزة نوعية في المدفوعات الرقمية في دولة الإمارات، من خلال تطوير منصة سلسة، وآمنة للمدفوعات الرقمية.

ويأتي إطلاق منصة «آني» للدفع الفوري تماشياً مع رؤية الإمارات بأن تكون مركزاً عالمياً للدفع الرقمي، حيث تمكن المؤسسات المالية المرخصة، ومقدمي خدمات الدفع من تقديم تجربة استثنائية للمتعاملين، وتتيح المنصة للمستهلكين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات والجهات الحكومية تنفيذ المعاملات بشكل فوري وآمن على مدار الساعة.

وتوفر المنصة مجموعة من الخصائص والمزايا التي تسمح للمتعامل من تحويل الأموال مباشرةً باستخدام رقم الهاتف المتحرك الخاص بالمستلم. كما تشتمل المنصة على وظائف أُخرى مثل «طلب تحويل الأموال» وإمكانية احتساب ودفع المبالغ المالية من قبل المشاركين بما يؤدي إلى سداد المدفوعات المختلفة بسهولة. بالإضافة إلى ذلك، تدعم «آني» استخدام رمز الاستجابة السريعة “QR Code�?، وتتيح لمنافذ البيع تسوية المدفوعات غير النقدية بسلاسة. كما سيتم إضافة مزايا أخرى لاحقاً مثل الدفع بالخصم المباشر، والشيكات الرقمية.

وحتى الآن، انضمت إلى المنصة ثماني مؤسسات مالية مرخصة هي: الفردان للصرافة، وبنك أبوظبي التجاري، وبنك الإمارات دبي الوطني، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك الفجيرة الوطني، وحبيب بنك آي جي زيورخ، ودار التمويل. وتسعى شركة الاتحاد للمدفوعات إلى ضم جميع المؤسسات المالية المرخصة العاملة في الدولة بحلول نهاية العام 2024. ويُمكن الاستفادة من خدمات المنصة عبر القنوات الرقمية للمؤسسات المالية المرخصة المشاركة، أو من خلال تطبيق «آني» لشركة الاتحاد للمدفوعات.

وتتعاون الاتحاد للمدفوعات أيضاً مع شركات «Magnati»، و«NeoPay» التابعة لبنك المشرق، و«Network International» للسماح لمنافذ البيع المشاركة باستخدام رمز الاستجابة السريعة لسداد المدفوعات، وذلك لتشجيع انضمام عشرات الآلاف من المتاجر خلال الأشهر المقبلة.

وقال سيف الظاهري، رئيس مجلس إدارة شركة الاتحاد للمدفوعات: «يجسد إطلاق «آني» التزامنا برقمنة الاقتصاد وتطوير القطاع المالي، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة وأهداف المصرف المركزي. وتتخطى ’آني‘ مفهوم منصات الدفع التقليدية، حيث تُسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي والابتكار والشمول المالي. وسنواصل العمل على تطوير منظومة مدفوعات رقمية تصب في مصلحة النظام المالي الوطني».

ومن جهته، قال جان بيلباور، الرئيس التنفيذي لشركة الاتحاد للمدفوعات: «يسعدنا أن نطلق «آني» والتي تقدم مفهوماً جديداً لتجربة الدفع الرقمي وتسهم في تعزيز ريادة دولة الإمارات كمركز عالمي للدفع الرقمي. وسنواصل العمل مع شركائنا لإضافة مزايا تواكب متطلبات ومتغيرات السوق».

ويأتي إطلاق المنصة بعد الإعلان عن المنظومة الوطنية لبطاقات الدفع المحلية لدولة الإمارات، والتي تُسهم في تقليل تكاليف المدفوعات، وتحقيق استراتيجية التّحول الرقمي، وتعزيز القدرة التنافسية لدولة الإمارات.

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