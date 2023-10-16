ARTEMIS الروبوت البشري الأسرع في العالم ينطلق من "إكسباند نورث ستار" بدبي

المصدر: البيان

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انطلق الروبوت البشري الأسرع في العالم ARTEMIS والذي طوره باحثو جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، وتصل سرعته إلى 2.1 متر في الثانية في "إكسباند نورث ستار" أكبر معرض للشركات الناشئة في العالم.

ويمكن لهذا الروبوت متعدد الاستخدامات المشي فوق أي نوع من التضاريس باستخدام محركات ميكانيكية خاصة تحاكي العضلات البشرية، مما يميزه عن معظم الروبوتات الأخرى التي تعتمد على محركات صلبة يتم التحكم بموقعها. ويبلغ طول "أرتيميس" 4 أقدام و 8 بوصات ويزن 85 رطلاً، ويمكنه الجري والقفز على الأسطح المتعرجة والغير مستقرة بسرعة تصل إلى 2.1 متر في الثانية، ويهدف مطوروه إلى تمكين فريق كرة القدم للروبوتات المستقلة من هزيمة فرق البطولات العالمية البشرية بحلول عام 2050.

ويشارك في "إكسباند نورث ستار" 250 متحدثاً من رواد القطاعات الرقمية في المنطقة والعالم والذين يستعرضون المزايا التنافسية وفرص النمو التي يحملها الاقتصاد الرقمي، وكيفية تعزيز وتمكين الشراكات التجارية الهادفة إلى إثراء مسيرة التنمية والتطوير ودفعها نحو آفاق أوسع لتعزيز الجاهزية للمستقبل وتحسين جودة حياة المجتمعات.

ويعمل "إكسباند نورث ستار 2023"، الذي يعتبر أكبر تجمع للشركات الناشئة حول العالم، على تحفيز التواصل بين القطاع الحكومي والمستثمرين ومسرعات الأعمال من جهة، وأبرز خبراء القطاع والمبتكرين والشركات التكنولوجية الناشئة في العالم من جهة أخرى.

يعتبر المعرض الخيار الأول للمستثمرين من 70 دولة لإبرام الصفقات والتمويل المشترك وجمع التمويل، مما يتيح الفرصة أمام الشركات الناشئة لاستقطاب التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها التشغيلية.

يعد "إكسباند نورث ستار 2023" المنصة الأمثل لتحقيق تأثير حقيقي في عالم الأعمال، حيث يساهم في تسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة الأكثر جاذبية في العالم ضمن بيئة عالمية فريدة من نوعها.

الروبوت البشري الأسرع في العالم ARTEMIS والذي طوره باحثو جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس في "إكسباند نورث ستار" أكبر معرض للشركات الناشئة في العالم، وتصل سرعة الروبوت إلى 2.1 متر في الثانية. #دبي pic.twitter.com/6o75iDrc2l — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 16, 2023

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