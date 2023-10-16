2.9 مليار درهم تمويلات للشركات الناشئة ضمن حاضنة أعمال «in5» بنمو 20 %

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حققت حاضنة الأعمال «in5» المتخصصة في دعم وتمكين رواد الأعمال والشركات الناشئة إنجازاً جديداً مؤخراً، حيث سجلت نمواً بنسبة 20% في إجمالي التمويلات، التي جمعتها الشركات الناشئة ضمن الحاضنة، ليصل بذلك إجمالي التمويلات، التي تم جمعها منذ إطلاق الحاضنة أكثر من 2.9 مليار درهم، ما يرسخ مكانة دبي الرائدة وجهة عالمية جاذبة للاستثمار وريادة الأعمال.

وشهدت حاضنة الأعمال «in5»، خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023 ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الشركات الناشئة الجديدة، حيث انضمت 120 شركة جديدة إلى الحاضنة، ما رفع العدد الإجمالي للشركات الناشئة، التي دعمتها الحاضنة منذ إنشائها إلى أكثر من 850 شركة ناشئة، ويعد ذلك بمثابة إضافة شركة ناشئة جديدة إلى حاضنة الأعمال «in5» كل يومين بين يناير وسبتمبر 2023، بما يعكس التزام «in5» الراسخ بدعم المواهب وريادة الأعمال، وتعزيز الابتكار في دبي.

ويأتي هذا الإعلان في أعقاب مشاركة حاضنة الأعمال «in5» في معرض «إكسباند نورث ستار 2023»، وهو أكبر معرض للشركات الناشئة والمستثمرين في العالم، والذي يُقام في دبي في الفترة بين 15 – 18 أكتوبر في دبي هابر، حيث تلقي الحاضنة الضوء على 16 شركة ناشئة، ضمن منظومتها المتكاملة.

ومتحدثاً نيابة عن حاضنة الأعمال «in5» قال ماجد السويدي، النائب الأول لرئيس مجموعة تيكوم– مدينة دبي للإعلام: «الشركات الناشئة ورواد الأعمال من الركائز الأساسية لبناء اقتصاد مزدهر ومستدام، وذلك نظراً لما يلعبونه من دور محوري في رسم معالم مستقبل الاقتصاد العالمي، ونشر ثقافة قائمة على الابتكار، وضمان النمو المستدام في شتى المجالات والقطاعات الحيوية».

وأضاف: «نحرص في حاضنة الأعمال «in5» على توفير بيئة أعمال داعمة لرواد الأعمال، وتزويدها بما يلزم من أدوات وموارد وعناصر، بهدف تمكين رواد الأعمال من تحويل أفكارهم ومفاهيمهم المبتكرة إلى واقع ملموس ومشاريع تجارية ناجحة، وتعد الإنجازات، التي حققتها حاضنة الأعمال «in5» ليومنا هذا خير دليل على مكانتها الرائدة في المنطقة، كما يعكس ثقة المستثمرين بإبداع ومهارات المبتكرين ورواد الأعمال في دبي، والذين تسهم جهودهم الحثيثة اليوم في رسم مستقبل مشرق للمنطقة وما بعدها».

تجدر الإشارة إلى أن حاضنة الأعمال «in5» قدمت منذ إنشائها في عام 2013 الدعم لأكثر من 850 شركة ناشئة، علماً بأن بيئة العمل الغنية فيها تعكس ثقافة دبي وقيمها القائمة على التنوع والعالمية، حيث تضمّ الحاضنة اليوم أكثر من 50 جنسية من حول العالم، بما فيها كندا والصين وفرنسا والهند وروسيا والمملكة المتحدة، ويأتي توجه الشركات الناشئة لنقل مقراتها العالمية إلى دبي تأكيداً على قدرة هذه المدينة على جذب الشركات من كل أنحاء العالم بصفتها وجهة عالمية للأعمال والاستثمار.

وتحرص حاضنة الأعمال «in5» على تزويد الشركات الناشئة في مجالات التكنولوجيا والإعلام والتصميم والعلوم بمنصة داعمة، لتوسيع نطاق أعمالها، والحصول على ما يلزم من خدمات التوجيه والاستشارات، فضلاً عن إمكانية الوصول إلي المستثمرين، وقد احتفلت حاضنة الأعمال «in5» في يونيو الماضي بالذكرى السنوية العاشرة لتأسيسها، وذلك عبر الإعلان عن إطلاق حاضنة الأعمال «in5» للعلوم، والتي تهدف إلى دعم الشركات الناشئة في قطاع العلوم، عبر تعزيز الاستثمار وريادة الأعمال في هذا القطاع، انسجاماً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية «D33»، وتملك حاضنة الأعمال «in5»، وتدير كذلك مركزاً لدعم الأعمال والابتكار في مجال التكنولوجيا في مدينة دبي للإنترنت، وآخر لدعم الإعلام في مدينة دبي للإنتاج، ومركزاً لدعم التصميم في حي دبي للتصميم.

وإضافة إلى حاضنة الأعمال «in5» تضم محفظة مجموعة «تيكوم» منصات داعمة للأعمال والابتكار مثل الصيغة الجديدة لمساحات العمل المشتركة D/Quarters، ومنصة GoFreelance، التي تدعم المبدعين المستقلين، ومنصة «axs» الرقمية للخدمات الحكومية والمؤسسية.

وتضم محفظة مجموعة «تيكوم» 10 مجمعات أعمال متخصصة، تشمل مدينة دبي للإنترنت، ومدينة دبي للإعلام، ومدينة دبي للاستديوهات، ومدينة دبي للإنتاج ومجمع دبي للعلوم، ومجمع دبي للمعرفة، ومدينة دبي الأكاديمية العالمية، وحي دبي للتصميم، ومدينة دبي الصناعية.

وتستضيف غرفة دبي للاقتصاد الرقمي معرض «إكسباند نورث ستار 2023»، الذي سيستقطب نخبة عالمية من قادة الفكر والمبتكرين ورواد الأعمال من أكثر من 100 دولة حول العالم، إلى جانب آلاف المشاركين من أصحاب رؤوس الأموال الاستثمارية، وأكثر من 70 محاوراً من مؤسسي شركات اليونيكورن، ويُقام هذا المعرض في دبي هاربر، إلى جانب فعاليات نسخ العام 2023 من معرض «فينتك سيرج»، و«قمة مستقبل البلوك تشين»، ومؤتمر التسويق «ماركيتينج مينيا».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز