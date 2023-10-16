الإمارات تحقِّق أعلى سرعة تنزيل لشبكة الجيل الخامس في العالم

المصدر: دبي - وام

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حققت «اتصالات» من «&e» الإمارات، بالتعاون مع «إريكسون»، أفضل وأعلى سرعة تنزيل باستخدام شبكة الجيل الخامس «5G» في العالم، بلغت أكثر من 13 جيجابت في الثانية، في إنجاز يمثِّل علامةً فارقة في خدمات الجيل الخامس التي تقدِّمها «اتصالات من &e»، وترسِّخ مكانة دولة الإمارات في صدارة سرعات الهاتف المتحرك عالميًا.

ويُعَدُّ تشغيل المحطة الأولى «FNI» من خلال الشبكة التجارية لاتصالات من «&e» التشغيل الأول من نوعه عالميًّا، الذي يعتمد على حلول شبكة وصول الجيل الخامس المستقلة «SA» من إريكسون، التي تستخدم مزيجًا من الاتصال الراديوي المزدوج الجديد «NR-DC» وتجميع الناقلات «CA»؛ من أجل تجميع تسعة مكوناتٍ حاملة من الموجة المتوسطة والموجة المليمترية «mmWave»، بإجمالي عرض نطاق يبلغ 900 ميجا هرتز.

ويساعد هذا المستوى المُذْهِل من سرعات البيانات في تلبية الطلب المتزايد على الاتصال عالي الجودة، خاصةً في إطار الألعاب السحابية، وتطبيقات الواقع الافتراضي والمعزز، والاتصال اللاسلكي الثابت «FWA»، وعروض الفيديو المتدفقة عالية الجودة، وإنترنت الأشياء، في الأغراض الصناعية والمصانع الذكية.

وقال خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات في اتصالات من «&e»: «نفخر بتمكين أحدث التقنيات وتوفير أقصى السرعات في شبكة الجيل الخامس إلى دولة الإمارات، بعد أن حقَّقنا أعلى سرعة لشبكة الجيل الخامس بلغت أكثر من 13 جيجابت في الثانية عبْر شبكة اتصالات من «&e» وبالتعاون مع إريكسون، شريكنا الموثوق في مجال الابتكار، والرائد عالميًّا في مجال تكنولوجيا الاتصالات».

وأضاف: «تلعب إريكسون دورًا رئيسيًّا في الوفاء بالتزامنا المستمر تجاه بناء شبكة رائدة قادرة على تقديم تجربة متميزة لعملائنا، ونسعى إلى نشر هذا النموذج الناجح في المناطق ذات الطلب المتزايد على سعة شبكات الجيل الخامس، بما في ذلك الملاعب والأماكن الرياضية ومحطات المترو».

وأكد إيكو نيلسون، نائب رئيس إريكسون في الشرق الأوسط وأفريقيا، حرصَ «إريكسون» على دعم شركة اتصالات من «&e»، من خلال بناء وتشغيل واحدة من أفضل شبكات الجيل الخامس على مستوى العالم، بما يتماشى مع رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة لعام 2031.

وقال نيلسون: «نعمل معًا على تعظيم الاستفادة من أحدث مجموعة من أنظمة»إريكسون«الراديوية، وفخورون بوصولنا معًا إلى أحدث سرعة تنزيل قياسية لشبكات الجيل الخامس في العالم».

وتَجْمَع الشركتان شراكة طويلة الأمد تتعاونان من خلالها بشكل وثيق لتوفير أكثر شبكات الجيل الخامس تطورًا، بما يضمن تقديم أفضل اتصال للمستهلكين الأفراد والمؤسسات والصناعات.

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