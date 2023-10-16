انطلاق فعاليات معرض جيتكس جلوبال في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة 6000 شركة من 170 دولة

المصدر: البيان، تصوير- سالم خميس

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انطلقت اليوم في مركز دبي التجاري العالمي، فعاليات معرض «جيتكس غلوبال»، بمشاركة 6000 شركة من 170 دولة ويضم 40 ورشة عمل يتحدث فيها 1400 متحدث وتستمر حتى 20 أكتوبر الجاري.

وللمرة الأولى منذ انطلاقه، تنعقد النسخة الثالثة والأربعون من «جيتكس غلوبال»، معرض التكنولوجيا الأبرز على مستوى العالم، في مكانين ضخمين، لاستضافة أكثر من 180 ألف مسؤول تنفيذي بمجال التكنولوجيا من أكثر من 180 دولة، ويقام خلال الفترة الممتدة بين 16 و20 أكتوبر الجاري في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيشهد المعرض أضخم الشراكات بين القطاعين العام والخاص حتى الآن، حيث تعمل أكثر من 250 جهة حكومية على الارتقاء برؤاها المستقبلية التي تخص المدن الرقمية وتعزيز الشراكات الاستراتيجية عبر التعهد بالتزامات جريئة لتحقيق التميز الرقمي.

وسيقام هذا الحدث العالمي المزدوج، الذي ينظمه مركز دبي التجاري العالمي، متفوقاً على نسخته السابقة بزيادة قدرها 4 %، وسيجتمع فيه العالم للتحاور بشأن إرساء نموذج تكنولوجي جديد في مجالات الذكاء الاصطناعي، والسحابة الإلكترونية، والويب 3.0، والاقتصاد الرقمي المستدام.

ويشارك في المعرض مجموعة من عمالقة التكنولوجيا الذين يقودون جهود الذكاء الاصطناعي، ومنهم شركتا (هواوي ومايكروسوفت) اللتان تشاركان في المعرض بشكلٍ دوري، فضلاً عن انضمام شركة البرمجيات السحابية العملاقة «سيلز فورس» لأول مرة.

كما سيوفر المعرض المستمر على مدار خمسة أيام، تجربة غامرة في عمق عالم الذكاء الاصطناعي مع فعاليات مثل «الذكاء الاصطناعي في كل شيء»، الذي يعتبر أكبر معرض لحلول ومفاهيم الذكاء الاصطناعي هذا العام، وفعالية «غلوبال ديف سلام» أكبر ملتقى للمبرمجين والمطورين، فضلاً عن معرض «وادي جيتكس السيبراني» الذي يتناول العالم الإجرامي السيبراني الخفي والمظلم.

ويجمع المعرض ثماني فعاليات رائدة في مجالات التقنية والشركات الناشئة، ويمثل منصة متفردة لاستعراض أحدث الابتكارات القائمة على التقنية والأفكار المستقبلية.

انطلاق معرض جيتكس جلوبال في مركز #دبي التجاري العالمي، ويجمع الحدث على مدى خمسة أيام أبرز الجهات الفاعلة في مجالات الابتكار لتعزيز الإمكانات في مواجهة القضايا العالمية الملحة في مجالات الأعمال والاقتصاد والمجتمع والثقافة.@GITEX_GLOBAL - @DWTCOfficial pic.twitter.com/X5ujjkFwHz — Dubai Media Office (@DXBMediaOffice) October 16, 2023

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