«إمباور» ترسي عقود بناء محطة عصرية بسعة 48 ألف طن تبريد

المصدر: دبي - البيان

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أرست مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور» أكبر مزود لخدمات تبريد المناطق في العالم، مجموعة عقود لتشييد محطة تبريد مناطق عصرية من الجيل الجديد ولتوسيع شبكة أنابيبها الخاصة بتبريد المناطق في منطقة جميرا، وذلك لخدمة المنطقة المعروفة عالمياً بأنها من أكثر الوجهات السكنية والسياحية المرموقة في الإمارة بما تضمه من أيقونات سياحية ومشاريع مختلفة كبرج العرب وجميرا بيتش هوتيل ومرسى العرب الذي يمثل معلماً معمارياً جديداً وبارزاً في دبي ومدينة جميرا ليفينج ومدينة جميرا وفندق النسيم جميرا وغيرها.

وأوضحت المؤسسة أن عمليات تشييد محطة جميرا بيتش هيلز انطلقت مؤخراً، وفقاً لأعلى المعايير العالمية، وتتماشى مع معايير الأبنية الخضراء المستدامة، والتطوّرات العمرانية الحديثة لإمارة دبي، وسيحاكي تصميمها الهندسي المظهر العام للمنطقة، والهوية المعمارية لمبانيها، ومن المتوقع دخول المحطة الجديدة الخدمة في الربع الثالث من عام 2024 حيث ستصل سعتها التبريدية الإجمالية الى 48,000 طن تبريد.

كما أشارت المؤسسة أن عمليات تشييد المحطة الجديدة تسير جنباً الى جنب مع عمليات توسيع شبكة أنابيبها الخاصة بنقل خدمات تبريد المناطق.

وأوضحت «إمباور» أن توسعة شبكات الأنابيب ضمن خطة المؤسسة لتطوير البنية التحتية باستخدام أحدث تقنيات التكنولوجيا الذكية؛ وذلك لتلبية الطلب المتزايد على خدمات المؤسسة في القطاع التجاري والسكني المتنامي في دبي؛ وحرصاً على توفير خدمة ذات جودة عالية وصديقة للبيئة للمتعاملين.

وأشارت المؤسسة أنها ستقوم بعرض نموذج لمحطة جميرا بيتش هيلز الصديقة للبيئة بمعرض «ويتيكس 2023» والتي هي من الجيل الجديد من محطات تبريد المناطق، بتصاميم هندسية رفيعة المستوى وبمعايير عالمية.

وقال أحمد بن شعفار، الرئيس التنفيذي لـ«إمباور»، أن المؤسسة تواصل بثبات تنفيذ خطط التوسع في تقديم خدماتها لمختلف المشاريع النوعية والضخمة متعددة الاستخدامات في مختلف مناطق دبي، بما يضمن ريادتها في صناعة تبريد المناطق وتوفير خدمة ذات جودة عالية وصديقة للبيئة للمتعاملين.

واضاف: تعد جميرا من أفخم المناطق السكنية والسياحية في الامارات والعالم، ولم تتأخر «إمباور»، في تمكين المشاريع المشيدة فيها من الحصول على خدمات تبريد بمعايير عالمية، لتواكب هذه المرة توسعات «إمباور» أزدهار المنطقة التي تحتضن برج العرب أيقونة دبي العالمية في الضيافة العالمية الفاخرة، وتزويد فنادقه ومنتجعاته ومبانية السكنية بخدمات تبريد المناطق عبر المحطة الجديدة التي يجري تشييدها بمعايير عالمية فضلاً عن توسعة شبكتها للتوزيع.

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