انطلاق فعاليات منتدى الاستثمار العالمي 2023 في ابوظبي

المصدر: أبو ظبي – صبري صقر :

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انطلقت في أبوظبي فعاليات منتدى الاستثمار العالمي الثامن لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) 2023 . تستمر أعمال المنتدة 5 أيام وتنظمه وزارة الاقتصاد بمشاركة دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر.

يشارك في المنتدى نحو 8000 مشارك وعدد من رؤساء الدول وأكثر من 50 وزيرًا ونحو 150 مديرًا تنفيذياً للشركات الرائدة ، ومديري صناديق الثروة السيادية ومديرين تنفيذيين من القطاع الخاص ووسائل الإعلام والأكاديميين ورؤساء المنظمات الدولية ويتضمن نحو 130 فعالية متنوعة.

ويشمل الحدث مجموعة من المؤتمرات المتخصصة، التي تناقش مواضيع تشمل الطاقة المستدامة وتنمية ريادة الأعمال، بالإضافة إلى جلسات تفاعلية قيمة في مجالات عدة مثل سوق الكربون واتجاهات الاستثمار في الصحة

ويناقش المنتدى تحديات الاستثمار الرئيسية الناجمة عن الأزمات العالمية المتعددة ، وتنشيط الاستثمار في الأمن الغذائي، والانتقال إلى الطاقة منخفضة الكربون، والأنظمة الصحية، ومرونة سلاسل التوريد، وكيفية تعزيز القدرات الإنتاجية في البلدان الأكثر فقراً .

ويخصص المنتدى جلسة لتسليط الضوء على العمل المناخي والحلول الاستثمارية لمواجهة التغيرات المناخية مع قرب انطلاق مؤتمر الأطراف " COP28 " في دبي أواخر نوفمبر المقبل.



كما يناقش المنتدى إجراءات تعزيز استثمارات الطاقة النظيفة في البلدان النامية .

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