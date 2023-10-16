158 ألف ترخيص في المناطق الحرة بنمو %33

المصدر: (أبوظبي - سامح الليثي)

ت + ت - الحجم الطبيعي

قفزت تراخيص الشركات بالمناطق الحرة العاملة في الإمارات 33 % بنهاية الربع الثالث من 2023 إلى 158 ألف ترخيص، مقابل 118.5 ألف ترخيص نهاية يونيو. وبحسب مؤشرات لوزارة الاقتصاد ارتفعت حصة تلك المناطق من 17 % إلى نحو 20% من إجمالي التراخيص التجارية المسجلة في الدولة.

ووفق الإحصائيات تحتضن دبي 54.1 % من إجمالي التراخيص في المناطق الحرة بإجمالي 85 ألف ترخيص عبر 14 منطقة متنوعة في مقدمتها واحة دبي للسيلكون ومركز دبي للسلع المتعددة ومركز دبي المالي العالمي ومركز دبي التجاري العالمي ومنطقة دبي الجنوب والمنطقة الحرة في جبل علي «جافزا» وسلطة دبي للتطوير وميدان المنطقة الحرة لمطار دبي.

واستحوذت رأس الخيمة على 31 ترخيصاً عبر منطقتين رئيسيتين والشارقة أيضاً على نحو 31 ألف ترخيص عبر 4 مناطق .

وبلغ عدد الشركات المسجلة بالمناطق الحرة في أبوظبي نحو 8400 شركة عبر 5 مناطق ، بينما توزعت باقي التراخيص بين المناطق الحرة في عجمان وأم القيوين والفجيرة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز