«فايننشال إكسبريس»: دبي توفر بيئة جذابة للمستثمرين والأثرياء

المصدر: دبي - البيان

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قالت صحيفة «فايننشال إكسبريس» إن دبي تعد واحدة من الوجهات العالمية الرائدة، فيما يتعلق باحتياجات المقيمين والمستثمرين، إذ يعتبر الاستثمار في المدينة خصوصاً في مجال العقارات، واحداً من المجالات المرغوبة والجذابة جداً للأثرياء ذوي الثروات العالية.

وعدد الموقع أسباباً عدة وصفها بالمثيرة للإعجاب في المدينة، بما في ذلك اقتصادها المتوسع، والسياسات الصديقة للمستثمرين، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي، مؤكداً أن دبي توفر بيئة مثالية ومغرية للأفراد من جميع أنحاء العالم للاستثمار فيها وجني فوائد لا حصر لها.

وأضاف الموقع: «أصبحت دبي واحدة من الوجهات العالمية الرائدة والخيارات المفضلة للناس، من حيث الإقامة والسفر والأعمال التجارية والاستثمار، وذلك بفضل أفق القائمين عليها المتطور باستمرار، وتركيزهم على الاستدامة باعتبارها المحرك الرئيس للابتكار». وأشار إلى أن دبي تبرز كمركز استثماري جذاب يوفر ثروة من الفرص المربحة التي تناسب مختلف الاهتمامات والميزانيات؛ إذ لطالما تم تصنيف سوق العقارات في دبي على أنه فرصة استثمارية ممتازة ذات إمكانات هائلة لتنمية الثروة بشكل كبير وتنويع المحفظة الاستثمارية.

واستطرد: «مع تنوع محفظة العقارات في دبي مثل سكانها، تتمتع الإمارة بكل ما يبحث عنه المستثمر، بدءاً من القصور الفخمة المطلة على الشاطئ، والشقق الحضرية الأنيقة، إلى الاستوديوهات والمساحات التجارية بأسعار معقولة». وقال إن ما يميز دبي عن غيرها من مدن العالم الأكثر ديناميكية هو توفير بيئة معفاة من الضرائب، الأمر الذي يجذب مجموعة متنوعة من الممولين ورجال الأعمال من جميع أنحاء العالم؛ بالإضافة لتمهيد المراجعات التي أُدخلت على لوائح تأشيرات الإقامة الطريق أيضاً لمناخ استثماري ملائم، وجذب المزيد من رأس المال إلى البلاد.

على سبيل المثال، يعد برنامج التأشيرة الذهبية لمدة 10 سنوات الذي أطلقته حكومة الإمارات، والذي يوفر إقامة طويلة الأمد في الدولة مع مزايا حصرية، بمثابة تغيير جذري في قواعد اللعبة بالنسبة للمستثمرين، وقد أدى إلى زيادة كبيرة في تدفقهم إلى الدولة، وخصوصاً إلى دبي.

وأكد الموقع أن التأشيرة الذهبية توفر شعوراً بالثقة للمستثمرين من خلال توفير الاستقرار والأمن على المدى الطويل، جنباً إلى جنب مع مجموعة من المزايا والفرص الجذابة، بما في ذلك الاستثمارات العقارية، يعد برنامج التأشيرة الذهبية بمثابة عرض مرغوب فيه لأي شخص يهدف إلى الانتقال والاستقرار في دبي.

واستطرد: «بالإضافة إلى نمط الحياة، فإن أحد العناصر المهمة الأخرى التي تجعل المدينة سوقاً جذاباً للاستثمار هو العائد الملحوظ على الاستثمار، ومع مجموعة من أحدث المشاريع السكنية والتجارية، يعد القطاع العقاري في دبي بمثابة وسيلة استثمارية جذابة لتوليد عوائد كبيرة، سواء على المدى القصير أم الطويل». وختم الموقع تقريره بالقول: «تعني الاستثمارات في سوق العقارات في دبي استثماراً بنمط حياة عالمي المستوى، وتأمين مستقبل أفضل، والانضمام إلى مجتمع عالمي؛ ولذلك، ستثبت دبي أنها الخيار الأفضل والأكثر منطقية عندما يفكر المرء في العديد من الفرص الاستثمارية».

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