مركز دبي للسلع المتعددة يرحب بمؤسسة «سولانا»

المصدر: دبي ـ البيان

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رحّب مركز دبي للسلع المتعددة، بانضمام «سولانا»، وهي مؤسسة غير ربحية تركز على تطوير وتأمين شبكتها وتعزيز قدراتها اللامركزية، إلى مركز كريبتو كشريك حيوي يدعم نمو مجتمع أعماله. وتضيف هذه الشراكة قيمة كبيرة إلى المعروض الحالي من خدمات مركز دبي للسلع المتعددة بل وتنسجم مع جهوده التعاونية المشتركة، من خلال رفع قدرات الشركات المُسجّلة وتمكينها من تطوير مفاهيمها المبتكرة وتوسيع نطاق حضورها انطلاقاً من شبكة «سولانا»، التي تُعد أحد أبرز منصّات البلوك تشين عالمياً.

وبموجب هذا التعاون، ستقدم مؤسسة سولانا حلول تطوير الأعمال والخدمات الفنية بهدف دعم أعضاء مركز كريبتو، بموازاة توسيع نطاق برنامجها المخصص للمنح ليشمل شركات مركز دبي للسلع المتعددة. فضلاً عن ذلك، ستتعاون مؤسسة سولانا مع مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة في تنظيم جلسات وندوات إلكترونية وغيرها من البرامج التدريبية ضمن مجموعة بارزة من موضوعات تكنولوجيا الجيل الثالث من شبكة الويب (Web3).

وفي إطار هذا التعاون المشترك، ستؤسس «سولانا» أعمالها في مركز كريبتو التابع لمركز دبي للسلع المتعددة تحقيقاً للتكامل مع مجتمع أعمال المركز وبحث سُبل التعاون مع شبكته المزدهرة إضافة إلى التواصل مع مجتمع الأعمال الذي يضم 23 ألف شركة مُسجلة تباشر أنشطتها وأعمالها انطلاقاً من المركز.

وقال أحمد بن سليّم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: سولانا تُعد واحدة من أبرز شركات البلوك تشين، حيث تبلغ قيمتها السوقية 8 مليارات دولار أمريكي، مما يجعلها ضمن أكبر 10 مشاريع عملات مشفرة على مستوى العالم. ومن خلال شراكتنا الأخيرة مع مؤسسة سولانا، سنقدم خدمات التراخيص التجارية مجاناً لجميع مشاريع الشبكة، وستتمكن أيضاً شركاتنا المُسجلة من الوصول إلى منصة بلوك تشين عالمية وفرق هندسة مخصصة من سولانا التي ستدعمهم بآفاق أوسع من فرص النمو والازدهار.

وقال دان ألبرت، الرئيس التنفيذي لدى مؤسسة»سولانا«: الدعم الذي نقدمه إلى مركز دبي للسلع المتعددة يُعد خطوة طبيعية انسجاماً مع طموحاتنا المتمثّلة في اقتناص فرص رائعة داخل قطاع تقنيات الويب 3 الواعد في دبي. وإننا نتطلع إلى التعاون مع الشركات الأعضاء في مركز كريبتو والترحيب بهم عبر منصّتنا بجانب تزويدهم بحلولنا وخدماتنا في المركز، كي يتمكّنوا من توسيع نطاق عملياتهم ونمو أعمالهم».

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