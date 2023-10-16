بورصة الكويت تنظم يوماً لمدراء الأصول بدبي

المصدر: دبي - البيان

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نظمت بورصة الكويت، بالتعاون مع بنك «إتش إس بي سي» (يوم مدراء الأصول المالية)، وذلك في مقر البنك في دبي. وجمعت الفعالية ممثلين من ثماني شركات استثمار كويتية مرخصة مع قطاع خدمات الأسواق والأوراق المالية التابع للبنك.

وتضمنت المبادرة عرضاً من عدد من كبار المدراء التنفيذيين في البنك لكل الشركات الكويتية المشاركة، حيث تم تسليط الضوء على آخر التطورات والمستجدات لأسواق المال في منطقة الخليج والشرق الأوسط، واستراتيجية ورؤى البنك في التعامل مع تلك المستجدات، والدور الذي يقوم به البنك لتلبية احتياجات المستثمرين العالميين في الأسواق الخليجية خصوصاً. كما تم عقد اجتماعات فردية بين البنك وممثلي الشركات الكويتية لإيجاد فرص التعاون، وبحث سبل الاستفادة مما تقدمه الأطراف من خبرات وخدمات تصب في مصلحة المستثمرين.

واختار البنك الشركات وفق معايير خاصة، وقد شارك في المبادرة الشركة الكويتية للاستثمار، وشركة وفرة للاستثمار، والمركز المالي الكويتي، وشركة الاستثمارات الوطنية، وشركة بيتك كابيتال، وشركة كامكو للاستثمار، ومجموعة أرزان المالية، بالإضافة إلى شركة الوطني للاستثمار.

وقالت رئيس قطاع الأسواق في بورصة الكويت، نورة العبد الكريم: «نثمن التعاون مع بنك «إتش إس بي سي» في تنظيم مبادرة «يوم مدراء الأصول المالية» التي تساهم في بناء جسور التعاون وتبادل الخبرات للاستفادة من التجارب بين البنك الاستثماري العالمي والشركات الاستثمارية الكويتية، ونسعى دائماً إلى تعزيز الشراكات والتعاون لتلبية احتياجات المستثمرين في سوق المال الكويتي».

وتهدف المبادرة «يوم مدراء الأصول المالية» إلى تمكين الشركات الاستثمارية الكويتية من تبادل المعرفة والخبرات والاستفادة مما تقدمه البنوك الاستثمارية العالمية من منتجات وخدمات.

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