«تريند مايكرو» تطرح أحدث حلولها للأمن السيبراني المدعومة بالذكاء الاصطناعي

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تستعد تريند مايكرو، الشركة الرائدة عالمياً في مجال الأمن السيبراني، للمشاركة في فعاليات معرض جيتكس العالمي.

وفي سياق تفصيلي أكثر، ستكشف الشركة على هامش المعرض عن أحدث ابتكاراتها لهذا العام، وهو حل «Trend Vision One»، الذي تم دعمه بتقنيات الذكاء الاصطناعي ليوفر حماية فائقة ضد التهديدات المتقدمة بكفاءة وفعالية، بما يتناسب مع الاحتياجات الأمنية للعالم الرقمي سريع التطور والتغير.

وإلى جانب حل «Trend Vision One»، ستقدم الشركة نظرة متعمقة حول مجموعة واسعة من حلولها ، بما فيها حل «Trend Micro Workforce One» الذي يساعد على مكافحة فيروسات الفدية والتصيد الاحتيالي وعمليات اختراق البيانات. إضافة إلى «Trend Micro Network One»، الحل الفعال لتعزيز أمان الشبكات والذي يعمل بنموذج أمان الثقة الصفرية. كما ستقدم الشركة حلولاً متخصصة لمواجهة التحديات الناشئة بمجال إنترنت الأشياء وأمن البريد الإلكتروني. كما ستعرض الشركة ابتكار «Trend Vision One Companion»، وهو حل أمني يعمل كمساعد شخصي ذكي مدعوم بالذكاء الاصطناعي.

وقال الدكتور معتز بن علي، نائب أول للرئيس والمدير الإداري لشركة تريند مايكرو في البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط ودول آسيا الوسطى وروسيا وأفريقيا: «مشاركتنا في المعرض تجسد رؤيتنا المستقبلية الرامية إلى الدمج بين التكنولوجيا والأمن بشكل أعمق». وأضاف: «لدينا التزام راسخ بمكافحة الأيادي التخريبية التي تسعى إلى زعزعة أمن المشهد الرقمي».

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز