مكتوم بن محمد: برؤى محمد بن راشد دبي تواصل دفع نمو الاقتصاد الرقمي وإضافة 100 مليار درهم سنوياً

المصدر: دبي- البيان

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افتتح سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، «إكسباند نورث ستار 2023»، أكبر معرض ومؤتمر للشركات الناشئة على مستوى العالم، والذي ينظّمه مركز دبي التجاري العالمي وتستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، والذي يستمر حتى 18 أكتوبر في «دبي هاربر».

وأكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، أن معرض «إكسباند نورث ستار 2023» يترجم رؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في تحويل دبي إلى واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية ريادةً في العالم، وزيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في اقتصاد دبي، وتعزيز تنافسيتنا في السوق العالمي واقتصاد المستقبل.

وقال سموه: «واثقون في قدرة كوادرنا الوطنية المؤهلة على دفع عجلة نمو الاقتصاد الرقمي وترسيخ مكانة دبي مركزاً رائداً لرأس المال الرقمي العالمي، والمساهمة في تطوير حلول مبتكرة تعتمد على التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي».

وتابع سموه: «الاقتصاد الرقمي ركيزة أساسية في تحقيق المستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33، والمعرض يدعم مساعينا في توليد قيمة اقتصادية جديدة من التحول الرقمي نحو الاقتصاد الجديد بمتوسط 100 مليار درهم سنوياً يضيفها لاقتصاد دبي، وبما يرسخ مكانة دبي عاصمةً عالميةً للاقتصاد الرقمي، ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية».

مرونة وتنوع

وعقب الافتتاح قام سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم بجولة في أجنحة المعرض رافقه خلالها معالي عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومعالي عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارة غرف دبي، وهلال المري مدير عام دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وأحمد بن بيات، نائب رئيس مجلس إدارة غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، وسعيد القرقاوي نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، ومحمد علي راشد لوتاه مدير عام غرف دبي.

واطلع سموه على أبرز الشركات المشاركة في المعرض والتي تزيد على 1800 شركة ناشئة من أكثر من 100 دولة، فيما يستقطب أكثر من 1000 مستثمر من مختلف دول العالم، يديرون أصولاً تقدر بقيمة تريليون دولار.

واستمع سموه من سعيد القرقاوي، نائب رئيس غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، إلى شرح حول المعرض الذي يدعم مساعي دبي في التحول إلى واحدة من أكثر المراكز الرقمية مرونة وتنوعاً واعتماداً على التكنولوجيا في العالم.

ويشارك في «إكسباند نورث ستار» 250 متحدثاً من رواد القطاعات الرقمية في المنطقة والعالم، حيث يعرفون رواد الأعمال على المزايا التنافسية وفرص النمو التي يحملها الاقتصاد الرقمي، وكيفية تعزيز وتمكين الشراكات التجارية الهادفة إلى إثراء مسيرة التنمية والتطوير ودفعها نحو آفاق أوسع لتعزيز الجاهزية للمستقبل وتحسين جودة حياة المجتمعات.

ويعمل «إكسباند نورث ستار»، الذي يعتبر أكبر تجمع للشركات الناشئة حول العالم، على تحفيز التواصل بين القطاع الحكومي والمستثمرين ومسرعات الأعمال من جهة، وأبرز خبراء القطاع والمبتكرين والشركات التكنولوجية الناشئة في العالم من جهة أخرى. ويعتبر المعرض الخيار الأول للمستثمرين من 70 دولة لإبرام الصفقات والتمويل المشترك وجمع التمويل، مما يتيح الفرصة أمام الشركات الناشئة لاستقطاب التمويل اللازم لتوسيع أنشطتها التشغيلية. ويعد «إكسباند نورث ستار 2023» المنصة الأمثل لتحقيق تأثير حقيقي في عالم الأعمال، حيث يسهم في تسريع وتيرة نمو الشركات الناشئة الأكثر جاذبية في العالم ضمن بيئة عالمية فريدة من نوعها.

نموذج فريد

وقال هلال سعيد المري، المدير العام لسلطة مركز دبي التجاري العالمي: «النموذج التنموي الفريد الذي مضت دبي في بنائه على مدار سنوات طويلة، لم يقم في جوهره فقط على السعي لتحقيق الريادة في كافة المجالات لاسيما الاقتصادية منها، ولكنه أيضاً هدف أن تكون دبي أحد المحركات الإيجابية للاقتصاد العالمي، بما تتيحه من فرص للنمو والتطور لمجتمع الأعمال من مختلف الأحجام والتخصصات. ولطالما كانت الشركات الناشئة محل اهتمام القيادة الرشيدة وهو ما ترجمته أجندة دبي الاقتصادية والتي ركزت ضمن أولوياتها الرئيسية على توفير مناخ عالمي لممارسة الأعمال والاستدامة، من خلال بيئة أعمال مثالية للمستثمرين ورواد الأعمال، مدعومة ببنية تحتية مميزة، وخبرات مهنية وخدمات تمنح الإمارة ميزة تنافسية كبيرة».

وأضاف هلال المري: «إكسباند نورث ستار 2023 هو مرآة للاهتمام الذي توليه دبي لريادة الأعمال والشركات الناشئة وما يوازيه أيضاً من سعي لتبوؤ مكانة ريادية عالمية في مجال الاقتصاد الرقمي، بل سعيها أن تكون عاصمةً عالميةً لهذا الاقتصاد، حيث يأتي هذا الحدث الضخم لييسر الطريق أمام شراكات جديدة تضع الشركات الناشئة، لاسيما المتخصص منها في مجال الاقتصاد الرقمي، على طريق النجاح، انطلاقاً من دبي التي شهدت خلال السنوات الماضية انطلاق العديد من الشركات الناشئة التي تحولت إلى شركات مليارية عالمية، وهو ما تعمل دبي على مضاعفته خلال الفترة المقبلة، كي تكون نقطة الانطلاق الرئيسية والوجهة المفضلة عالمياً لأصحاب المشاريع الواعدة والأفكار الطموحة للانطلاق بها إلى العالمية».

وأشار المري إلى أن رواد الأعمال الإماراتيين سيكون لهم نصيب كبير من الاهتمام في الحدث من خلال فعاليات ومنطقة عرض وأجنحة مخصصة لهم ستكون الأولى لأصحاب الأفكار المبتكرة من رواد الإماراتيين والشركات الناشئة، إضافة إلى عقد «مجلس رواد الأعمال الإماراتيين»، والذي سيناقش سبل تأهيل وإعداد الجيل القادم من الشركات الناشئة والشركات المليارية.

مزايا تنافسية

وقال سعيد القرقاوي: «إن معرض ومؤتمر (إكسباند نورث ستار)، يعكس التزام غرفة دبي للاقتصاد الرقمي بدعم الشركات الناشئة الطموحة في الحصول على الأدوات اللازمة لتحقيق النجاح في الإمارة». وأضاف، إن المعرض يسهم في توسيع نطاق حضور الشركات الناشئة واستقطاب مجتمع التكنولوجيا العالمي إلى دبي، كما أنه يدعم مسيرة تحول دبي إلى واحدة من أكثر الاقتصادات الرقمية ريادةً في العالم، وذلك بما ينسجم مع أجندة دبي الاقتصادية D33 الهادفة إلى تحويل 30 شركة ناشئة إلى شركات مليارية بحلول العام 2033.

وأشار إلى أن دورة هذا العام تستكمل نجاحات (إكسباند نورث ستار 2022)، والذي أثمر عن تأسيس نحو 150 شركة ناشئة في دولة الإمارات بعد إبرامها عقوداً خلال فعالياته.

ولفت إلى أن «إكسباند نورث ستار 2023» سيسهم في تعريف نخبة من الشركات الرقمية العالمية الرائدة بالمزايا التنافسية التي توفرها دبي ودولة الإمارات في ظل التحول نحو اقتصاد رقمي، وهي فرصة استثنائية تجمع رواد الأعمال والمبتكرين في المجالات الرقمية مع المستثمرين وأفضل الشركات العالمية، حيث تستعرض خلال الحدث شركات مليارية قصص نجاحها الملهمة أمام رواد الأعمال في مجال التكنولوجيا.

اقتصاد المستقبل

وقال محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: «يأتي تنظيم معرض «إكسباند نورث ستار» ليواكب خطط التحول الرقمي في إمارة دبي، ويرسخ مكانتها كوجهة عالمية للتكنولوجيا ومركز رائد للتقنيات الحديثة. ويسهم المعرض في الاستفادة من الإمكانات الكامنة في الاقتصاد الرقمي الذي يعتبر اقتصاد المستقبل بما يتلاءم مع أجندة دبي الاقتصادية ( D33)، ويشكل منصة مثالية لكافة الفئات المعنية بالاقتصاد الرقمي من القطاعين العام والخاص والمستثمرين ومسرعات الأعمال والشركات الناشئة. ستتخطى قيمة الاقتصاد الرقمي الوطني حاجز الـ 140 مليار دولار بحلول عام 2031، وذلك بدعم من جهود غرفة دبي الاقتصاد الرقمي، إحدى الغرف الثلاث العاملة تحت مظلة غرف دبي، التي تتطلع لاستقطاب 300 شركة ناشئة رقمية مع نهاية العام 2024. «إكسباند نورث ستار» هو جزء أساسي من استراتيجيتنا لجذب شركات ناشئة جديدة بما يحقق أولوياتنا ويخلق قيمة مضافة تدعم خطط الإمارة الطموحة في التحول الرقمي».

رؤى فريدة

ويقدم المؤتمر العالمي للمديرين التنفيذيين للتكنولوجيا إحدى فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار 2023»، رؤى فريدة من قبل أفضل مهندسي التكنولوجيا وعلماء البيانات في العالم، فيما يشارك في معرض «اثنين الذكاء الاصطناعي»، أكثر من 400 شركة ناشئة سريعة النمو في مجال الذكاء الاصطناعي، تستعرض عدداً من حلولها المبتكرة في مختلف التطبيقات والصناعات التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي.

مبادرات جديدة

ويشهد معرض «إكسباند نورث ستار 2023»، إطلاق عدد من المبادرات الجديدة منها «إنديا سنترال» الذي يعد أكبر معرض للشركات الهندية الناشئة خارج الهند، حيث يشهد مشاركة 300 شركة ناشئة هندية، و«آسيا فاست 100 وأفريكا فاست 100»، أكبر معارض الحدث والذي سيجمع تحت مظلته 100 من أفضل الشركات الناشئة في القارتين الأفريقية والآسيوية على مدار يوم كامل حافل بالمؤتمرات وفعاليات التواصل، فضلاً عن مسابقة مخصصة للعروض التقديمية.

وتشمل فعاليات المعرض فعالية «رواد الأعمال الإماراتيين» (Emaratipreneur Inc)، وهي منصة مثالية للتواصل والتعارف والتطوير مصممة حصرياً لرواد الأعمال والمبتكرين والمستثمرين الإماراتيين. وستضم الفعالية منطقة عرض هي الأولى من نوعها للمبتكرين الشباب الموهوبين الإماراتيين والشركات الناشئة الذين سيتمتعون بأجنحة عرض خاصة. كما تشمل الفعالية «مجلس رواد الأعمال الإماراتيين»، الذي سيضم حلقات نقاش جماعية تسلط الضوء على تمكين الجيل القادم من الشركات الناشئة والشركات المليارية ورواد الأعمال المشهورين عالمياً من الشباب الإماراتي.

وتضم فعاليات المؤتمر «تحدي سوبرنوفا»، وهو مسابقة للعروض التقديمية الشهيرة والأكبر في العالم بجائزة قدرها 200,000 دولار، كما تسعى فعالية «فينتك سيرج» إلى ربط شركات التكنولوجيا المالية والشركات الناشئة مع المؤسسات المالية والمستثمرين والجهات التنظيمية والشركات والمشاريع الصغيرة والمتوسطة في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ويستضيف المعرض قمة «مستقبل البلوك تشين»، الحدث الأهم والأضخم لتقنية البلوك تشين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومعرض «ماركتنغ مينيا»، للتسويق والتكنولوجيا الإبداعية الأكبر في منطقة الشرق الوسط وشمال أفريقيا الذي يجمع أبرز لاعبي التكنولوجيا بهدف إرساء معايير جديدة بمجالات التسويق والاتصالات وتجربة العملاء على مستوى العالم.

تعزيز بيئة الأعمال

وتستعرض غرفة دبي للاقتصاد الرقمي عبر جناحها في المعرض، عدداً من مبادراتها الرائدة الهادفة إلى زيادة مساهمة الاقتصاد الرقمي في اقتصاد الإمارة وتعزيز بيئة الأعمال في الإمارة ومنها «منصة دعم وجذب الشركات» التي تهدف إلى تبسيط مجموعة من عمليات الشركات التي تسعى إلى إطلاق أو توسيع نطاق أنشطتها في الإمارة، حيث تحظى المنصة بوجود 11 شريكاً استراتيجياً حالياً.

كما تستعرض غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، الدليل الإرشادي «ابدأ عملك في مدينةٍ نابضة: دليل رواد الأعمال لتأسيس الأعمال في دبي» الذي يستهدف مساعدة رواد الأعمال الرقمية على التغلب على تحديات تأسيس الأعمال بدبي.

وتلقي الغرفة الضوء على برنامج Launchpad Dubai الذي يوفر لشركات التكنولوجيا العالمية والمحلية ومنها الشركات الناشئة والشركات الناشئة سريعة النمو والشركات المليارية، الفرصة لتأسيس نشاطها في دبي من خلال نافذة واحدة توفر لها خدمات أساسية مثل التأشيرات والمصارف والسكن وخدمات التوظيف. وسيكون جناح الغرفة في المعرض المحطة الأساسية لهذه التجربة، مع وجود أكشاك صغيرة لشركاء البرنامج الذين سيجيبون عن استفسارات الشركات ويقومون بتقديم خدماتهم في اللحظة نفسها، حيث يمكن للشركات بدء إجراءات الحصول على الرخصة، وإجراء الفحوصات الطبية للإقامة والتعرف على المتطلبات البنكية في جناح الغرفة.

يذكر أن الاقتصاد الرقمي يشكل محوراً رئيسياً ضمن الخطط الاستراتيجية لاقتصاد دبي، حيث يدشن مرحلة جديدة في ريادة واستدامة نمو اقتصاد الإمارة القائم على المعرفة والابتكار والتطبيقات التكنولوجية المستقبلية، والتي تدمج التقنيات المادية والرقمية والحيوية، بما يعزز تنافسية دبي ومكانتها الرائدة كمركز للاقتصاد الرقمي الأكثر ازدهاراً في المنطقة والعالم.

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