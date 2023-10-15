«سي إي أو ورلد»: دبي الأولى إقليمياً و14 عالمياً ضمن أكثر المدن عولمة

المصدر: دبي - سيد صالح

ت + ت - الحجم الطبيعي

تصدرت دبي إقليمياً ونالت المركز 14 عالمياً، ضمن أكثر المدن عولمة 2023، التي صدرت أمس عن «سي إي أو ورلد».

وصنفت المجلة الأمريكية المدن استناداً، إلى مجموعة عوامل التقييم، تشمل فرص الاستثمار التي تتيحها كل مدينة إلى المستثمرين القادمين إليها من أنحاء العالم، وأيضاً عدد الشركات ذات الجنسيات المتعددة التي لها تواجد ناجح في كل مدينة وغيرها ومنحت «سي إي أو ورلد» كل مدينة درجة في ترتيب نهايته العظمى من ألف درجة.

ونالت دبي 952 درجة، وتفوقت على كلٍ من تورنتو، ميونيخ، فيينا، سيدني، مدريد، أمستردام، سياتل، دالاس- فورت وورث، ملبورن، مونتريال، أتلانتا، برشلونة، ميلانو، بكين، فانكوفر، كوبنهاغن، ميامي، واشنطن العاصمة، فيلادلفيا، أوسلو، وأوساكا، والتي جاءت في المراكز من 15 إلى 35.

وكانت صدارة القائمة من نصيب طوكيو برصيد 975 درجة وبفارق درجة واحدة، جاءت لندن، تليها نيويورك، بفارق درجة واحدة أيضاً.

وجاءت سنغافورة، لوس أنجلوس، بوسطن، سول، سان فرانسيسكو، هيوستن، برلين، شيكاغو، وستوكهولم، في المراكز من 4 إلى 13 على التوالي.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز