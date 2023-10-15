12 جهة في منصة حكومة عجمان تعلن عن 40 خدمة جديدة في معرض «جيتكس 2023»

المصدر: عجمان – البيان

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أعلنت دائرة عجمان الرقمية، عن مشاركة 12 جهة حكومية وخاصة ضمن منصة حكومة عجمان في الدورة الـ 43 من «جيتكس جلوبال»، المعرض التكنولوجي الأكبر والأكثر شمولاً على النطاق العالمي، الذي ستُقام فعالياته خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري، في مركز دبي التجاري العالمي.

وتأتي هذه المشاركة في إطار التزام دائرة عجمان الرقمية بتطوير خدمات رقمية مستدامة محورها الإنسان، وبما يسهل وصول المتعاملين إليها من أي مكان، وعلى مدار الساعة.

وستعلن الجهات المشاركة تحت مظلة حكومة عجمان، عن أكثر من 40 خدمة جديدة، تستهدف تبسيط رحلة المتعاملين، وتقديم تجربة سهلة وسلسة للشركاء وأفراد المجتمع، كما ستوقع هذه الجهات أكثر من 10 اتفاقيات شراكة وتعاون مع جهات حكومية وخاصة، لاستكشاف أحدث الابتكارات والتقنيات العالمية، وبناء شراكات جديدة تعزز مسيرة التحول الرقمي في إمارة عجمان.

وتستعرض الجهات المشاركة أبرز إنجازاتها التقنية، إضافة إلى إطلاق باقة من أحدث الابتكارات الرقمية والخدمات الذكية، والإعلان عن أهم مشاريعها الحالية والمستقبلية، إلى جانب الاطلاع على أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي عالمياً، بهدف تعزيز جودة الخدمات الحكومية، وتسهيل تجربة المتعاملين وإسعادهم.

وتشارك في جناح حكومة عجمان كل من: دائرة عجمان الرقمية، ودائرة البلدية والتخطيط، وغرفة تجارة وصناعة عجمان، ودائرة الأراضي والتنظيم العقاري، ودائرة الميناء والجمارك، والقيادة العامة لشرطة عجمان، ودائرة المالية، ودائرة الموارد البشرية، وهيئة النقل، ودائرة التنمية الاقتصادية، ودائرة التنمية السياحية، ومن القطاع الخاص مصرف عجمان.

شراكات ناجحة

وأعربت الدكتورة عهود علي شهيل مدير عام دائرة عجمان الرقمية، عن سعادتها بمشاركة حكومة عجمان في معرض «جيتكس جلوبال»، عبر منصة موحدة لتبادل الخبرات وبناء الشراكات الناجحة، والاطلاع على أفضل التجارب والتقنيات، إضافة إلى إطلاق التطبيقات والخدمات الاستباقية للمضي قدُماً في مسيرة التحول الرقمي الكامل في إمارة عجمان.

وقالت: إن منصة حكومة عجمان في معرض «جيتكس 2023»، تشهد تطوراً في الفعاليات والأنشطة العلمية والتقنية، لتكون وجهة متميزة، تستقطب الزوار، وتمكّن الجهات المشاركة من استعراض مبادراتها الرقمية المميزة، واستكشاف الأفكار المبتكرة، وإطلاق مشاريعها الجديدة.

وأكدت أن مشاركة حكومة عجمان في «جيتكس 2023»، تأتي امتداداً للنجاحات الكبيرة التي حققتها خلال مشاركاتها السابقة في المعرض، حيث شهدت مبادرات الجهات المشاركة ضمن منصة حكومة عجمان، اهتمام الزوار ورواد القطاع التكنولوجي، للتعرف إلى مستجدات المشاريع الرائدة التي تواكب التكنولوجيا المتطورة.

أحدث الابتكارات

من جانبه، قال الشيخ محمد بن عبد الله النعيمي رئيس دائرة الميناء والجمارك في عجمان: تعتزم الدائرة إطلاق باقة من أحدث الابتكارات التقنية الرقمية، وذلك خلال مشاركتها ضمن منصة حكومة عجمان في معرض جيتكس 2023.

وكشف عن أن حزمة المشاريع الجديدة، التي تعتمد على تكنولوجيا الأفكار المستقبلية، ستشمل مجموعة واسعة من المجالات، بما في ذلك القطاعات الجمركية والبحرية، ومن خلال هذه المبادرات، تسعى الدائرة إلى ترسيخ بصمتها الفريدة في مسار التحول الرقمي، واستثمار الذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات متكاملة عبر قنوات تتميز بالمرونة والكفاءة والسرعة، وتتجاوب هذه الجهود مع رؤية إمارة عجمان لتحقيق سعادة المتعاملين.

وأكد أهمية معرض جيتكس، كواحد من أبرز فعاليات تكنولوجيا المعلومات في العالم، مشدداً على أن مشاركة الدائرة في هذا الحدث العالمي، تأتي في إطار استراتيجيتها الرقمية، التي تهدف إلى استخدام أحدث التقنيات لتقديم خدماتها بكفاءة وفعالية، كما تسعى الدائرة إلى توجيه وتشجيع مستقبل التطبيقات الرقمية والحلول الافتراضية وتكنولوجيات الذكاء الاصطناعي، لتقديم الخدمات الاستباقية للمتعاملين.

زيادة الإنتاجية

بدوره، قال سالم السويدي مدير عام غرفة تجارة وصناعة عجمان، إن معرض جيتكس أثبت قدرته على قيادة التحولات الرقمية في الدولة والمنطقة والعالم، وفرض نفسه كمنصة يتداول خلالها أحدث التقنيات، وأساليب التكنولوجيا الحديثة القائمة على استخدامات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً أن المعرض منصة مهمة لتسليط الضوء على مكانة الإمارات كمركز عالمي للاستثمار في التقنيات الحديثة، والحلول الذكية المتكاملة، الهادفة إلى تحسين جودة حياة الفرد والمجتمع، وزيادة إنتاجية المؤسسات.

خدمات مميزة

وأكد راشد عبد الرحمن بن جبران السويدي مدير عام دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان، أن معرض «جيتكس 2023»، الحدث العالمي الأبرز في مجال التقنيات الحديثة والتكنولوجيا المتطورة، يعد فرصة لتسليط الضوء على إنجازات مسيرة التحول الرقمي الحكومي في إمارة عجمان، من خلال منصة موحدة، تضم كافة الجهات الحكومية، وتعرض سلسلة المشاريع والمبادرات والخدمات الرقمية في الإمارة.

الذكاء الاصطناعي

بدوره، أكد عبد الرحمن محمد النعيمي مدير عام دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، أن الدائرة تعد «جيتكس» حدثاً مهماً، يجمع العقول وأصحاب الخبرات والتجارب المشرقة في مجال الخدمات الرقمية والتحول الذكي وتوظيف الذكاء الاصطناعي في شتى مجالات العمل الحياة، موضحاً أن الدائرة تحرص على المشاركة في كل عام في الحدث التقني الأهم في العالم، وتضع بصمتها المميزة، وتجتمع مع الخبراء والمختصين وكبرى الشركات والجهات الرائدة، لتبادل الخبرات، والاطلاع على أهم الأفكار والمشاريع الواقعية التي تجوّد العمل، وتلقي بظلالها الإيجابية على كافة نواحي الحياة.

سعادة المتعاملين

وأكد مروان آل علي مدير عام دائرة المالية في عجمان، أنه مع تطور العالم الرقمي وانفتاح الأسواق، تزداد أهمية التعاون المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص. وقال: «إن المشاركة في معارض عالمية مثل معرض جيتكس، تمنحنا الفرصة لاستكشاف أحدث الابتكارات والتقنيات المُقدمة، والعمل على توظيفها، لتقديم خدمات أكثر فاعلية، وتجربة مستخدم مُحسنة لجميع متعاملي الدائرة».

تسهيل

وقال عبد الله بن أحمد الحمراني مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان: «تُترجم مشاركتنا تحت مظلّة حكومة عجمان في معرض التكنولوجيا الأضخم «جيتكس جلوبال»، بنسخته الثالثة والأربعين، رؤية وتوجيهات القيادة ببناء نموذج اقتصادي مستقبلي أكثر مرونة واستدامة، يقوم على تمكين مختلف القطاعات الحيوية، والانتقال بها نحو آفاق جديدة، وتوظيف التكنولوجيا الحديثة لتطوير فرص جديدة، تسهم في تحقيق الريادة لإمارة عجمان، وتعزيز تنافسيتها عالمياً، كما نشهد سنوياً من خلال وجودنا في هذا الحدث، فرصة للقاء قادة قطاع التكنولوجيا والشركات الناشئة، وآخر التطورات في ميادين التقنية الحديثة».

السياحة الذكية

من جهته، أعرب محمود خليل الهاشمي مدير عام دائرة التنمية السياحية في إمارة عجمان، عن سروره بشأن مشاركة الدائرة في معرض جيتكس جلوبال لهذا العام، من خلال منصة حكومة عجمان. وأعرب سعادته عن تطلعه إلى تقديم خدمات وتجارب متميزة للزوار والمتعاملين، مشيداً بأهمية الاعتماد على التكنولوجيا الحديثة، وأتمتة الخدمات كوسيلة أساسية لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لحكومة عجمان.

تبادل الخبرات

وقال عمر محمد لوتاه المدير العام لهيئة النقل في عجمان: يعد معرض جيتكس 2023، من أكبر المعارض التي تستقبلها دوله الإمارات سنوياً، والتي تهدف إلى نقل المعارف وربط العقول في الإنجازات التقنية، مشيراً إلى أن المعرض منصة لاستعراض الإنجازات والتطورات في المجال التقني، ما يسهم في تحفيز التنافس التقني بين المؤسسات على الصعيد المحلي والدولي.

تطوير مستدام

بدوره، قال المهندس عمر بن عمير المهيري مدير عام دائرة الأراضي والتنظيم العقاري في عجمان، إن معرض جيتكس، يعد أبرز وأهم معارض تقنية المعلومات في العالم، وفرصة مواتية للالتقاء برواد قطاع التكنولوجيا والجهات الفاعلة في مجالات الذكاء الاصطناعي، مؤكداً حرص الدائرة على بناء شراكات رقمية جديدة، تدعم جهودها ومساعيها نحو التطوير المستدام للمنظومة الرقمية، وتعزيز كفاءة أدائها المؤسسي بالارتكاز على عمليات متكاملة ومتناغمة، تضمن توفير خدمات استباقية بجودة عالية.

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