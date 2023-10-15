«الإلكترونيات المتقدمة» تعرض قدراتها التقنية الصناعية في جيتكس 2023

المصدر: دبي - البيان

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تعتزم شركة الإلكترونيات المتقدمة، إحدى شركات (SAMI)، للمشاركة في معرض جيتكس 2023 الذي يعقد في معرض دبي التجاري العالمي خلال الفترة 16 - 20 أكتوبر الجاري في جناح H19 | A30، وذلك للمرة التاسعة عشرة، حيث ستعرض أحدث منتجاتها وحلولها الهادفة لتعزيز دورها كمساهم رئيسي في الابتكار التقني، والتحول الرقمي في المملكة العربية السعودية.

وتتوزع مشاركة شركة الإلكترونيات المتقدمة في الحدث على أربع مناطق مختلفة؛ منطقة الحلول الذكية، ومنطقة حلول الأمن السيبراني، ومنطقة خدمات تقنية المعلومات، وأيضاً منطقة لاستعراض خدمات التصنيع والتطوير في مختلف القطاعات. كذلك، ستسعى الشركة خلال فترة المعرض لإقامة وتعزيز شراكات استراتيجية مع الجهات الرائدة في صناعة الإلكترونيات على مستوى العالم، وذلك ضمن جهودها لاستقطاب كفاءات جديدة واستكشاف سبل النمو.



وقال المهندس زياد المسلم، الرئيس التنفيذي لشركة الإلكترونيات المتقدمة «سعداء بالتواجد في معرض جيتكس العالمي المتميز للمرة التاسعة عشرة. وفي هذا العام، سنقدم لجمهور المعرض قدراتنا التقنية والرقمية المتنامية، وكلي ثقة أن هذه الفرصة ستفتح آفاقاً جديدة لنمونا المستمر كشركة رائدة في مجالات تقنية المعلومات، والاتصالات، وإنترنت الأشياء، والخدمات السحابية المدارة، والأمن السيبراني، والحلول الرقمية الأخرى، كما أنها ستعزز مكانتنا كشركة سعودية رائدة تساهم في قيادة التقدم التقني والابتكار الرقمي والإلكتروني في المنطقة».



وستكون منطقة الحلول الذكية بمثابة نقطة محورية تسلط الضوء على القدرات العالية التي تتمتع بها شركة الإلكترونيات المتقدمة في الحلول التي تدعم إنترنت الأشياء وتقنيات المدينة الذكية. كما تشتمل المنتجات المعروضة على مجموعة واسعة من إضاءة الشوارع الذكية، والكشف الذكي عن الحرائق، وإدارة النفايات، وتحليلات الفيديو، وتتبع الأصول. ومن أبرز ما يميز هذه المنطقة هو تطبيق مواقف السيارات الذكية (موقفي)، وهو تطبيق شامل للهاتف المحمول يلبي احتياجات مواقف السيارات الحديثة. بالإضافة إلى ذلك، ستكشف المنطقة عن أحدث الحلول الذكية لسلامة الموقع (4S) التي تقدم ابتكارات مثل القميص الذكي الذي يتميز بخصائص متقدمة لتعزيز سلامة الموظفين في مكان العمل، ونظام المسح المتطور للمركبات (UVSS)، ونظام المراقبة HEMA المتفوق.



بالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركة خلال الحدث باستعراض مركزها الشامل للأمن السيبراني القادر على رصد التهديدات السيبرانية وتتبعها والتقليل من آثارها، إلى جانب إدارة الخوادم وأجهزة الشبكة وبيانات تقنية المعلومات ووظائف الأمن ومهام الشبكة ذات الصلة. وفي السياق ذاته، سيتم عرض صمام البيانات الثنائي الذي طورته الشركة لنقل البيانات بأمان عبر الشبكات الحيوية، ونظام مراقبة الكشف عن الاستجابة (MDR) الذي يوفر قدرات متقدمة لمراقبة التهديدات والتعامل معها، إلى جانب الخدمات المدارة المتطورة وأنظمة الحوسبة السحابية، وحلول الرعاية الصحية الرقمية، والتقنيات المتقدمة في العديد من القطاعات وقدرات التصنيع الاستثنائية.

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