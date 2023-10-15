الإمارات بين أكبر 20 مصدراً عالمياً ومنتجاتها تصل إلى 180 دولة

المصدر: أبوظبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

شارك مكتب أبوظبي للصادرات، التابع لصندوق أبوظبي للتنمية في المؤتمر الدولي السنوي التاسع والأربعين للتجارة والتوريد الذي عقد في أبوظبي في الفترة من 11 وحتى 13 أكتوبر من سنة 2023، ويأتي انعقاد المؤتمر بحضور ممثلين عن الشركات العالمية العاملة في الخدمات المالية والمصرفية والتأمين والقانون.

وفي فعاليات المؤتمر قدم المشاركون على مدى ثلاثة أيام حلقات نقاشية وعروض تقديمية عن التحديات التي تواجه مستقبل التجارة العالمية والمسؤولية المشتركة في توفير بيئة تجارية واستثمارية قائمة على أسس سليمة تسهم في تحقيق الرخاء والازدهار للمجتمعات في مختلف دول العالم.

وقال خليل فاضل المنصوري، المدير العام لمكتب أبوظبي للصادرات بالإنابة، إن دولة الإمارات تعد من بين أكبر 20 دولة مصدرة على مستوى العالم، وتصل منتجاتها إلى أكثر من 180 دولة، وتسعى الإمارات إلى رفع صادراتها الوطنية بنسبة 50% في المرحلة المقبلة، لافتاً إلى أن أدكس يسهم بشكل فعال في تعزيز تنافسية الصادرات الإماراتية في العديد من الأسواق العالمية.

وأفاد المنصوري بأن مكتب أبوظبي للصادرات قدم حتى الآن تسهيلات ائتمانية بقيمة نحو 2.5 مليار درهم، ما أسهم بشكل كبير في توسيع حجم الصادرات إلى مختلف الدول، مشيداً بالإنجازات التي حققتها دولة الإمارات في صادراتها غير النفطية التي شهدت ارتفاعاً في الأشهر الستة الأولى من سنة 2023 وبنسبة 11.9% لتصل إلى 205 مليارات درهم، ويعد هذا الإنجاز الأول من نوعه إذ تجاوزت صادراتنا 200 مليار درهم في نصف عام، ما يمثل القدرة التنافسية لقطاعي التصنيع والخدمات في الإمارات.

ويشار إلى أن المؤتمر الدولي للتجارة والتوريد يجمع بين المؤسسات العاملة في مجال إنشاء وتوزيع الأخطار المتعلقة بالتجارة وإيجاد وسائل مبتكرة للتخفيف من التحديات، ويعد المؤتمر منتدى للأعضاء لتبادل الأفكار وتطوير التعاون لتوسيع تجارة الأعمال وتطويرها.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز