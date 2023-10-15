اتصالات من e& تتيح شبكة الجيل الخامس المستقلّة لمستخدمي الهواتف المتحركة

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت اتصالات من e& اليوم عن إتاحة شبكة الجيل الخامس المستقلّة (5G Stand Alone network) لمستخدمي الهواتف المتحركة، وهو إنجاز تكنولوجي جديد يأتي عقب إتاحة الشبكة لمستخدمي الخدمات اللاسلكية الثابتة (FWA) بداية عام 2023، في خطوة تهدف إلى تزويد العملاء بأفضل خدمات الاتصال ونقل البيانات عبر شبكة مستقلة موثوقة وآمنة على مستوى الدولة.

وبموجب هذه الخطوة، تنتقل اتصالات من e& إلى مستوى متقدم من استخدامات الجيل الخامس إذ تعتمد التقنية الجديدة شبكة مستقلة للجيل الخامس، عوضاً عن الوصول الراديوي للجيل الخامس عبر شبكة الجيل الرابع المتقدمة 4G LTE.

ويتيح إطلاق شبكة الجيل الخامس المستقلة لمستخدمي الهواتف المتحركة الحصول على أعلى سرعات لرفع البيانات، وتحسين كفاءة بطاريات الأجهزة، والارتقاء بتجاربهم عبر سرعات اتصال فائقة.

وتساهم هذه الشبكة في دعم العديد من التطبيقات المستقبلية بما في ذلك تجربة الاتصال الصوتي عبر الراديو الجديد (VoNR) والفيديو عبر الراديو الجديد (ViNR) بطريقة تفوق تقنيات تطبيقات الإنترنت (OTT).

وأشار خالد مرشد، الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا وتقنية المعلومات لـ اتصالات من e&، إلى أهمية شبكة الجيل الخامس المستقلة للهواتف المتحركة في إحداث نقلة نوعية في مجال التحول الرقمي وقال: "يشكل إطلاق الشبكة الجديدة إنجازاً هاماً على مسار رحلتنا في تطوير الشبكات واستخداماتها، نهدف من خلالها إلى تقديم الحلول المتكاملة لشبكة الجيل الخامس 5G في دولة الإمارات وتزويد عملائنا بأحدث الابتكارات الرقمية والتجارب الرائدة، التي تساهم في رسم مستقبل التكنولوجيا، وتوفير الخدمات المتميزة لعملائنا إلى جانب أحدث حلول الاتصال بسرعات عالية وزمن استجابة منخفض".

وأضاف مرشد: "ساهمت شراكاتنا المثمرة في رفع جودة خدماتنا، وتعزيز موثوقية وكفاءة وقيمة الحلول التي نقدمها لعملائنا، ونعتز بالدور الحيوي الذي تقوم به اتصالات من e& لتطوير البنية التحتية الرقمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، ونلتزم بمواصلة الجهود لتزويد أفضل الخدمات في قطاع الاتصالات".

وتعمل شبكة الجيل الخامس المستقلة (5G Standalone) على تسريع تقديم الخدمات، ودفع عجلة الابتكار، بفضل نموذج الخدمة القائم على البرمجيات، بما يتيح تطبيقها بشكل متواصل.

وتبرز أهمية ميزة زمن الاستجابة المنخفض الذي يمكن تحقيقه باستخدام شبكة الجيل الخامس المستقلة من خلال تمكين الألعاب التي تتطلب زمن الاستجابة المنخفض، واستخدام تطبيقات الواقع الافتراضي والواقع المعزز AR/VR المطورة، إلى جانب تحسينات كبيرة على التطبيقات التي تستخدمها المؤسسات ما يتيح أيضًا توظيف تطبيقات إنترنت الأشياء المتعددة، التي تتطلب اتصالا مستمرا بشبكة الإنترنت.

توفر اتصالات من e& للعملاء اتصالاً فائق السرعة بالإنترنت وزمن استجابة منخفض، من خلال خدمة شبكة الجيل الخامس المستقلة، مما يتيح تجربة مستخدم أكثر متعة وكفاءة.. بالإضافة إلى ميزة إنشاء شبكات متعددة والمعروفة بنظام " تقسيم الشبكة" إلى أجزاء افتراضية مخصّصة لدعم حالات استخدام محددة.

ويمكن لشبكات الجيل الخامس أن تدعم مجموعة واسعة من حالات الاستخدام من خلال تلبية أنواع مختلفة من متطلبات الشبكة، بما في ذلك مستويات مختلفة من زمن الاستجابة، والإنتاجية، والسعة، والموثوقية.

ويسمح هذا الأسلوب لشبكة الجيل الخامس بمعالجة جميع أنواع حالات الاستخدام من خلال استخدام نفس البنية التحتية للشبكة لتوفير أنواع مختلفة من الخدمات من خلال شرائح الشبكة الافتراضية داخل شبكة الهاتف المحمول الشاملة.

وتتضمن شبكة الجيل الخامس المستقلة الأساسية قدرات متعددة منها الحوسبة الطرفية، وتقسيم الشبكة، والتصميم القائم على الخدمة، ويؤدي الانتقال من مرحلة خدمة النفاذ اللاسلكي الثابت المستقل لشبكة (5G SA FWA) إلى مرحلة خدمة شبكة الجيل الخامس المستقلة لمستخدمي الأجهزة المتحركة، إلى فتح حقبة جديدة من حالات الاستخدام التجاري لشبكة الجيل الخامس المستقلة، مع تعزيز الكفاءة.

وتساهم تقنية شبكة الجيل الخامس المستقلة التي توظف التقنيات الجديدة مثل السحابة، والحوسبة الطرفية، والذكاء الاصطناعي، في دعم العديد من التطبيقات والحلول المبتكرة للمشتركين من الأفراد والمؤسسات، بما في ذلك القطاعات المختلفة كالصناعة، والرعاية الصحية، والمتابعة الأمنية بسرعة عالية، وغيرها الكثير.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز