مكتوم بن محمد : برؤى محمد بن راشد نمضي قدماً لترسيخ دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الرقمي

المصدر: دبي - البيان

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أكد سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية، أن دبي عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي ولاعب مهم في المنظومة الرقمية العالمية .

ودون سموه عبر حسابه الرسمي على تويتر: افتتحت في "دبي هاربر" وبتنظيم من غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، معرض "إكسباند نورث ستار 2023" أكبر معرض ومؤتمر للشركات الناشئة على مستوى العالم بمشاركة 1800 شركة ناشئة و250 متحدثاً، والذي يعد الخيار الأوّل للمستثمرين من 70 دولة لإبرام الصفقات وجمع التمويل والتمويل المشترك، ويستقطب أكثر من 1000 مستثمر يديرون أصولاً بقيمة تصل إلى تريليون دولار، ويسهم في تعريف الشركات الرقمية العالمية الرائدة بالمزايا التنافسية التي توفرها دبي ودولة الإمارات في ظل التحوّل نحو اقتصادٍ رقمي.

وأضاف سموه: برؤى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم وهمّة كوادرنا الوطنيّة نستمر في دفع عجلة النمو لاقتصادنا الرقمي لتوليد قيمة اقتصادية جديدة تضيف ما يقدّر بـ 100 مليار درهم سنوياً لاقتصاد دبي، لتصبح دبي عاصمةً عالمية للاقتصاد الرقمي ولاعباً مهماً في المنظومة الرقمية العالمية.

وافتتح سموه في "دبي هاربر" وبتنظيم من غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، معرض "إكسباند نورث ستار 2023" أكبر معرض ومؤتمر للشركات الناشئة على مستوى العالم بمشاركة 1800 شركة ناشئة و250 متحدثاً، والذي يعد الخيار الأوّل للمستثمرين من 70 دولة لإبرام الصفقات وجمع التمويل والتمويل المشترك، ويستقطب أكثر من 1000 مستثمر يديرون أصولاً بقيمة تصل إلى تريليون دولار، ويسهم في تعريف الشركات الرقمية العالمية الرائدة بالمزايا التنافسية التي توفرها دبي ودولة الإمارات في ظل التحوّل نحو اقتصادٍ رقمي.

يُقام معرض «إكسباند نورث ستار»، والذي تستضيفه غرفة دبي للاقتصاد الرقمي، حتى 18 أكتوبر 2023، في دبي هاربر، الذي يعتبر أكبر مرسى لليخوت الفاخرة على مستوى الشرق الأوسط. وحضر الحدث أكثر من 1000 مستثمر، يديرون أصولاً مدارة بقيمة إجمالية تفوق 1 تريليون دولار أمريكي، لتعزيز زخم الاستثمار الناشئ في واحدة من أكثر منظومات تطوير الأعمال ديناميكية وتنوعاً في العالم.

ويعتبر «إكسباند نورث ستار»، الملتقى الأكبر للشركات الناشئة في الحدث التقني الأكبر من نوعه في العالم «جيتكس جلوبال»، والذي ينطلق غداً (16 أكتوبر)، في مركز دبي التجاري العالمي. ويقام الحدثان، اللذان ينظمهما مركز دبي التجاري العالمي، على امتداد مساحة إجمالية تبلغ 2.7 مليون قدم مربعة، بزيادة قدرها 40 % عن العام السابق، حيث يجمعان العالم للتحاور بشأن إرساء نموذج تكنولوجي جديد في مجالات الذكاء الاصطناعي، والحوسبة السحابية، والويب 3.0، والاقتصاد الرقمي المستدام.

تشمل فعاليات معرض «إكسباند نورث ستار» لهذا العام «اثنين الذكاء الاصطناعي»، والذي يستعرض نخبة من الشركات الناشئة متسارعة النمو في مجال الذكاء الاصطناعي، و«إنديا سنترال»، أكبر معرض يحتضن أكثر من 200 شركة هندية ناشئة خارج الهند، و«آسيا فاست 100»، و«أفريكا فاست 100»، أكبر معرضين خلال الحدث، واللذين يجمعان تحت مظلتهما 100 من أفضل الشركات الناشئة في القارتين الأفريقية والآسيوية، على مدار أسبوع حافل بالمؤتمرات وفعاليات التواصل، فضلاً عن مسابقة مخصصة للعروض التقديمية.

كما يتضمن الملتقى الضخم لأبرز شركات الجيل القادم، ثلاث فعاليات فرعية، هي: «فينتك سيرج»، وقمة «مستقبل البلوك تشين»، و«ماركتنغ مينيا».

وسيستضيف معرض «إكسباند نورث ستار» هذا العام أيضاً «تحدي سوبرنوفا»، مسابقة العروض التقديمية الشهيرة، بجائزة قدرها 200,000 دولار.

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