«كريد» تطرح عطر «كارمينا» بأجود المكونات الاستثنائية

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أطلقت دار «كريد» للعطور عطر «كارمينا Carmina» الذي ينضم إلى مجموعة عطورها، ويتميز برائحة قوية وجذابة تصطحبكم في رحلة عبر عالم العطور إلى مواقع مرهفة تخاطب المشاعر والأحاسيس، وتكرس دار «كريد» العريقة للعطور خبرتها وإبداعها لابتكار عطور لا مثيل لها مركبة من أجود المكونات الاستثنائية.

ويستمد عطر «كارمينا» من وحي بدايات الدار المرموقة في مجال الخياطة الوحي ومن دفتر رسومات هنري كريد التي تناقلته عائلة «كريد» على مر الأجيال والذي اكتشف أخيراً في الغرف الخاصة التابعة لمتجر البوتيك في جادة Avenue Pierre 1er de Serbie باريس، حيث استحضرت الصفحات أجواء الفخامة والترف من الزمن الغابر، مع فساتين ملونة مصممة من الأقمشة الفاخرة والواسعة. يجسد عطر Carmina روح النساء القويات، والمرأة البطلة التي لا تخشى المغامرة.

يذكر أن «كريد» لا تستخدم سوى مكونات طبيعية نادرة تحتفي بجمال الطبيعة، فتجول العالم بحثاً عن الخلاصات العطرية الفاخرة مثل الورد من بلغاريا وفرنسا وتركيا والمغرب، والياسمين الهندي، والزنبق من فلورنسا، ومسك الروم من الهند، والفتيفر من هايتي، والبرجموت من كالابريا، والبنفسج من بارما.

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