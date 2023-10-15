شارلوت تلبوري تطلق الجيل الجديد من «ماجيك كريم»

المصدر: دبي - البيان

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كشفت شارلوت تلبوري، حاملة وسام الإمبراطورية البريطانية من رتبة عضو، مؤسِّسة ورئيسة شركة شارلوت تلبوري بيوتي وكبيرة مديري الإبداع فيها، عن الجيل الجديد من منتج شركتها «ماجيك كريم Magic Cream» بعد 10 سنوات من الإطلاق والنجاح المتواصل.

عملت شارلوت تلبوري مع العلماء الداخليين لديها، ومع مختبرات أخرى في الصناعة في مجال الابتكار على وضع تركيبة هذا الجل، الكريم المرطّب، خفيف الوزن والخالي من العطور الذي يجدد حيوية البشرة بشكل فوري، الذي يمتاز بنسيج مرن وفريد يشبه السحابة. وبدعمه من مزيج فريد من المكوّنات النشطة، يتغلغل الكريم من شارلوت على الفور في البشرة ليقدم أفضل توهج ندي للمياه العذبة في حياتكن.

تم تعزيز هذه التركيبة فائقة التطوّر بمصفوفة من المكوّنات المستهدِفة من النياسيناميد الذي يساعد على توازن البشرة وتقليل مظهر المسام، إلى مركّب البايوبيبتيد الذي يرتقي بإطلالة لون وملمس البشرة. إضافة إلى ذلك، تعطي تقنية الانصهار المائي الفريدة من شارلوت، مزيج مرطّب من المكوّنات للاحتفاظ بمزيد من الرطوبة.

وقالت شارلوت تلبوري: «بصفتي فنانة مكياج تعمل خلف الكواليس مع كل أنواع البشرة وألوانها، لقد رأيت أن كل شخص يعاني حقيقة من جفاف البشرة ويحتاج إلى إعادة إحياء فورية لها. لا عجب في ذلك، يمكن للتلوث، والطقس، ومكيفات الهواء، والسفر، وقلة النوم أن تجعل البشرة تبدو جافة».

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