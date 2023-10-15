8 آلاف مشارك بمنتدى الاستثمار العالمي في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - صبري صقر

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تنطلق غداً الاثنين في أبوظبي فعاليات منتدى الاستثمار العالمي الثامن لمنظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) 2023. تستمر أعمال المنتدى 5 أيام وتنظمه وزارة الاقتصاد بمشاركة دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي في الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.

يجمع منتدى الاستثمار العالمي 2023 أكثر من 8000 مشارك وعدد من رؤساء الدول وأكثر من 50 وزيراً ونحو 150 مديراً تنفيذياً للشركات الرائدة، ومديري صناديق الثروة السيادية ومديرين تنفيذيين من القطاع الخاص ووسائل الإعلام والأكاديميين ورؤساء المنظمات الدولية ويتضمن نحو 130 فعالية متنوعة.

ويناقش المنتدى تحديات الاستثمار الرئيسية الناجمة عن الأزمات العالمية المتعددة، وتنشيط الاستثمار في الأمن الغذائي، والانتقال إلى الطاقة منخفضة الكربون، والأنظمة الصحية، ومرونة سلاسل التوريد، وكيفية تعزيز القدرات الإنتاجية في البلدان الأكثر فقراً.

ويخصص المنتدى جلسة لتسليط الضوء على العمل المناخي والحلول الاستثمارية لمواجهة التغيرات المناخية مع قرب انطلاق مؤتمر الأطراف «كوب28» في دبي أواخر نوفمبر المقبل.

كما يناقش المنتدى إجراءات تعزيز استثمارات الطاقة النظيفة في البلدان النامية، التي تواجه فجوة استثمارية تبلغ 2.2 تريليون دولار سنوياً للانتقال إلى الطاقة منخفضة الكربون، وفقاً لتقرير الاستثمار العالمي للأونكتاد 2023.

اليوم الأول

وبحسب الموقع الرسمي للمنتدى يبدأ الافتتاح الرسمي بكلمة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية، وكلمة ريبيكا جرينسبان، الأمينة العامة لمؤتمر التجارة والتنمية (أونكتاد) التابعة للأمم المتحدة. وتتضمن فعاليات اليوم الأول للمنتدى الاجتماع الرابع عشر للمجلس الاستشاري للاستثمار بمشاركة معالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف (كوب28)، كما تتضمن ندوة حول تطوير معايير إعداد التقارير الخاصة بالاستدامة في القطاع العام، بالشراكة مع جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين.

كما يتضمن اليوم الأول قمة قادة الاستثمار العالميين بمشاركة معالي أحمد الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، وبحضور العديد من المسؤولين والخبراء ورجال الأعمال لمناقشة ربط الاستثمار بالتنمية المستدامة وحشد المزيد من التمويل لقطاعات التنمية. كما تتضمن الفعاليات جلسة حول إحصاءات الاستثمار الأجنبي المباشر في دول منظمة التعاون الإسلامي، وجلسة حول المبادئ التوجيهية «للأونكتاد» للاستثمار، وكيفية تشجيع الاستثمار في الاقتصاد الأزرق. كما يتضمن اليوم الأول افتتاح منتدى الاستثمار في النظم الزراعية الغذائية، وجلسة حول تمويل شراكات التحول العادل للطاقة. وسيتم تنظيم حفل لتوزيع جوائز الأمم المتحدة لترويج الاستثمار.

ما وراء الحدود

وتنظم وزارة الاقتصاد ضمن فعاليات اليوم الثاني جلسة خاصة بعنوان «التوسع ما وراء الحدود» على هامش المنتدى الدولي تناقش خلالها تعزيز النمو في الإمارات من خلال الشراكات العالمية، بالإضافة إلى البنية التحتية الرقمية والاستثمارات الأجنبية المباشرة، كما سيتم تنظيم جلسة غير رسمية بعنوان «الاقتصاد الجديد» تناقش تشجيع الاستثمار ويتضمن المنتدى جلسات خاصة يناقش خلالها خبراء دوليون الاستثمار في قطاعات الطاقة والغذاء والنفايات وإدارة البيئة، مع التركيز على الشمولية والتعميم والرقمنة وغيرها من القضايا.

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