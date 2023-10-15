«ريستورانتي لورين تجربة مستوحاة من الريفييرا

المصدر: دبي - البيان

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يستعد مطعم لورين ريستورانتي المستوحى من الريفييرا الإيطالية لموسمه الجديد في كلوب بالم ويست بيتش، النخلة دبي، بتجربة طعام استثنائية بكل ما للكلمة من معنى، حيث توفر هذه الوجهة الآسرة إطلالات بانورامية خاطفة للأنفاس وتشكيلة فريدة من أشهى الأطباق الإيطالية الأصيلة. ويتربع مطعم لورين ريستورانتي على سطح وجهة سان بيتش في ويست بالم بيتش، حيث يجسد ذروة الأناقة والرقي، ما يجعله أحد المواقع الأكثر تميزاً للاستمتاع بتجربة عشاء لا تنسى. يطل المطعم على مناظر خلابة لأفق دبي مارينا، وتكتنف قائمة مطعم ريستورانتي لورين تشكيلة واسعة من الأطباق الشهية المحضرة بعناية لتدغدغ براعم ذوق الضيوف.

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