الشركات العالمية: «جيتكس» الحدث الأكبر والأهم إقليمياً وعالمياً

المصدر: دبي - البيان

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أكد مديرو الشركات العارضة في النسخة الثالثة والأربعين من «جيتكس جلوبال» – معرض التكنولوجيا الأبرز على مستوى العالم، والذي تنطلق فعالياته غداً أن المعرض أصبح من أكبر وأهم أحداث تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في العالم، لأنه يجتذب سنوياً آلاف المتخصصين والخبراء لتبادل الأفكار والتقنية تحت سقف واحد.

وقالوا إن «جيتكس جلوبال» يمثل فرصة مثالية للشركات ومنبراً مثالياً لرجال الأعمال الشباب لمساعدتهم على اكتساب المعرفة من خبراء الصناعة والتكنولوجيا، وإن المعرض يعد أيضاً فرصة حقيقية لتقديم تجربة شخصية للمستهلكين، للاطلاع على أحدث المبتكرات تحت سقف واحد.

وأشاروا إلى أن جيتكس جلوبال يشكل المنصة الأمثل؛ والملتقى الذي يجمع أفضل العقول وأكثرها إبداعاً وابتكاراً لتشكيل مستقبل التكنولوجيا. وبالاستفادة من المكانة الراسخة لإمارة دبي بصفتها مركزاً تجارياً عالمياً، سنواصل عبر جيتكس جلوبال دفع حدود الابتكار وتسليط الضوء على المزيد من القدرات التكنولوجية الرائدة، ومن ذلك القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، لتصبح بدورها مصدر إلهام للجميع وتسهم في تشكيل مستقبل أفضل.

تجارب أڤايا

وتواصل أڤايا، الشركة العالمية في مجال حلول تجارب العملاء، الاستثمار وتعزيز التحالفات الاستراتيجية مع شركات التكنولوجيا الرائدة لتعزيز قدرات منصاتها التكنولوجية.

وبمشاركتها الكبيرة في جيتكس غلوبال، ستركز أڤايا على مجموعة من العروض التكنولوجية التي ستُظهر للزوار كيف يمكنهم اختيار رحلتهم الخاصة لتقديم تجارب العملاء المدعومة بالذكاء الاصطناعي. وتأتي العديد من هذه العروض التوضيحية بالشراكة مع شركاء التكنولوجيا الاستراتيجيين ممن ينشطون في تعزيز حلول أڤايا لتحقيق نتائج لافتة في عالم الأعمال.

وقال تيم شيروود، نائب الرئيس العالمي للشراكات والتحالفات في أڤايا: «إن وجود شركاء في مجال التكنولوجيا مثل كاتل-لوسنت انتربرايز، وسيستك وإمبيريوم ضمن منظومة شركاء أڤايا يُعد رصيداً ضخماً، وأحد الأسباب الرئيسة التي تجعل عملاءنا المشترَكين قادرين على تحقيق الكثير من الفوائد في منصاتنا. وفي معرض جيتكس غلوبال، سنوضح مدى قوة هذه الشراكات لعملائنا الذين يتطلعون إلى الابتكار باستخدام الذكاء الاصطناعي وزيادة استثماراتهم الحالية مع أڤايا».

حلول لوجيكوم

وتعتزم «لوجيكوم»، الموزّع للحلول والخدمات التقنية، عرض مجموعة من الحلول المبتكرة في النسخة الثالثة والأربعين من معرض «جيتكس جلوبال» وستُركّز الشركة بشكل أساسي على الحلول السحابية الهجينة التي تُتيح التكامل السلس بين التقنيات المُثبَّتة في الموقع والتقنيات السحابية.

وتُعدّ هذه المشاركة خير دليل على التزام «لوجيكوم» الراسخ طرح حلول تكنولوجية مبتكرة في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا. وغدت «لوجيكوم» شريكاً موثوقاً به للشركات بفضل شبكة شركائها الواسعة ودورها في إتاحة أحدث الحلول التقنية من جميع الموردين الرئيسين سواء للتطبيقات المؤسسية أو السحابية. وستغتنم «لوجيكوم» الفرصة التي يُوفّرها معرض «جيتكس» للكشف عن أحدث المنتجات والخدمات التكنولوجية، وستعرض حلولاً رائدة في مجالات مثل العمل الهجين.

وقال سبيروس رافيلوفيتس، المدير العام لشركة «لوجيكوم» في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الخليج: «نعمل باستمرار على توسيع حضورنا وانتشارنا في أسواق المنطقة عبر منظومة شركائنا، ونركز بشكل أساسي على خلق القيمة للأطراف المعنية وتوسيع نطاق وصولنا إلى السوق وتعزيز الوعي. وعليه، تُوفّر لنا المشاركة في جيتكس منصةً مثالية لعرض أحدث الحلول التقنية، وتعزيز شراكاتنا الحالية، وإقامة شراكات جديدة. ونؤكّد في لوجيكوم التزامنا الراسخ التمسك بالمعايير الاستثنائية هذا العام وفي الأعوام المُقبلة، بما يضمن وصول شركائنا إلى الحلول والخدمات الأساسية عبر جميع قطاعات السوق في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا».

معايير مانيج إنجن

وأعلنت مانيج إنجن، الشركة المختصة بإدارة تقنية المعلومات المؤسسية والتابعة لمجموعة زوهو كوربوريشن، مشاركتها في فعاليات جيتكس جلوبال 2023 التي ستقام في مركز دبي التجاري العالمي من 16 – 20 أكتوبر. وتستعرض الشركة في الفعالية الرائدة مجموعتها الكاملة من حلول تقنية المعلومات، التي تضم أكثر من 60 منتجاً، إلى جانب استعراض خبراتها المتميزة في مختلف فئات سوق تقنية المعلومات مثل إدارة تقنية المعلومات، وإدارة خدمات تقنية المعلومات، وأمن تقنية المعلومات، وإمكانات التحليل المتقدمة.

وقال راجيش غانيسان، رئيس مانيج إنجن: «مع استمرار تطور تقنيات الذكاء الاصطناعي، فإنها ستسهم في مواءمة متطلبات العملاء مع الأهداف المؤسسية بشكل استراتيجي، لتعيد صوغ مشهد الأعمال ما يجعلها إضافة أساسية للتقنيات المستخدمة في أي شركة. ويركز جيتكس جلوبال هذا العام بشكل أساسي على الذكاء الاصطناعي محوراً رئيساً، ونحن مهتمون بمتابعة إقبال أسواق الشرق الأوسط على موجة الذكاء الاصطناعي كما نشهد تطورات ملموسة في مجالات تعلّم الآلة والأمن السيبراني والأتمتة والحوسبة السحابية، إذ تتزايد الإمكانات في تلك المجالات بشكل متسارع».

وبدوره قال نيرمال كومار مانوهاران، المدير الإقليمي لدى مانيج إنجن: «تعدّ منطقة الشرق الأوسط واحداً من أهم أسواقنا عالمياً، بينما يعد جيتكس منصة فريدة ذات أهمية كبيرة لإبراز علامتنا أمام جمهور واسع كما أن الفعالية قد مكنتنا من إقامة الروابط الوثيقة بعملائنا وشركائنا في المنطقة، ويسرنا الإعلان عن مشاركتنا في جيتكس 2023 حيث سنعرض عدداً من أحدث منتجاتنا. ولا شك في أن مشاركتنا تؤكد التزامنا الراسخ تجاه تزويد عملائنا خدمات استثنائية وتجاه توثيق علاقتنا بهم».

مستقبل التّمويل

وأعلنت بوليسي بازار (PolicyBazaar.ae)، وجهة التكنولوجيا المالية والأكثر موثوقيّة في الإمارات، وهي منصّة تابعة إلى شركة PB Fintech Group، المدرجة في بورصة الهند الوطنيّة تحت الرمز POLICYBZR، مشاركة الرئيس التنفيذي للشركة نيراج غوبتا، متحدّثاً رسمياً في إحدى الجلسات في أسبوع جيتكس للتقنية الذي سيقام في مركز دبي التجاري العالمي.

وسيناقش نيراج في الحدث موضوعات رئيسة عن مستقبل التمويل وتأثير التكنولوجيا في الخدمات المالية في دولة الإمارات، ومن ذلك «الخدمات المصرفيّة الرقمية» و«تمويل المؤسّسات الصغيرة والمتوسطة»، مع تسليط الضوء على أحدث الاتجاهات والأفكار، وذلك في 17 أكتوبر من سنة 2023.

وقد أدّى التمويل المدمج إلى إحداث ثورة في مجال الخدمات المالية عبر الدمج السّلس للعروض الماليّة مع المنصّات غير المالية. ووفقاً لبحوث السوق الحديثة، فمن المتوقّع أن يصل حجم سوق التمويل المدمج العالمي إلى 588,49 مليار دولار أمريكي بحلول سنة 2030 مع تضخّم بنسبة 32,2% من سنة 2023 إلى سنة 2030 وفقاً لمعدّل النمو السنوي المركّب، ما يتيح تطوير منتجات وخدمات مالية مبتكرة وتعزيز تجربة العملاء.

وقال نيراج غوبتا، الرئيس التنفيذي، بوليسي بازار: «نتطلع إلى مناقشة مستقبل التمويل مع خبراء آخرين في هذا الحدث العالمي، وخاصة في ظل التحوّل الذي تُحدِثُهُ التكنولوجيا في الصناعة المالية، والتي تسهم في تطوير أنظمة دفع مبتكرة وأفضل تسهم في الحفاظ على رضا العملاء».



المرونة الرقمية

وتشارك شركة «سبلنك» (Splunk)، المتخصصة في مجال الأمن السيبراني وقابلية المراقبة، أول مرة في الدورة الثالثة والأربعين لمعرض جيتكس جلوبال لهذا العام.

وسيشكّل معرض جيتكس جلوبال، وهو حدث التكنولوجيا الأكثر شهرة في الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا وجنوبي آسيا، فرصة مواتية واستثنائية لشركة «سبلنك» (Splunk) لتأكيد التزامها تحسين مزايا وقدرات المرونة الرقمية، وتعزيز كفاءة الأمن السيبراني، وكذلك لتوجيه وإرشاد المؤسسات نحو استخدام منصتها الموحدة للأمن وقابلية المراقبة لضمان أمن وكفاءة أداء أنظمتها الرقمية. وتأكيداً على ما تحظى به هذه المنطقة من أهمية كبيرة، سيقوم غاري ستيل، رئيس شركة «سبلنك» (Splunk) ورئيسها التنفيذي، بزيارة إلى منطقة الشرق الأوسط وحضور معرض جيتكس لهذا العام ويمثل حضوره دليلاً راسخاً على تفاني شركة «سبلنك» (Splunk) وحرصها على تعزيز توقعاتها في منطقة الشرق الأوسط ومنحها بُعداً جديداً.

وأعرب أحمد السعدي، نائب رئيس شركة «سبلنك» (Splunk) لمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا عن سروره البالغ بالمشاركة في هذا الحدث الاستثنائي، بالقول، نرى في جيتكس جلوبال 2023 منصة مواتية وغير مسبوقة تتيح لشركة سبلنك (Splunk) فرصة قيّمة لإبراز أهمية المرونة الرقمية وتبادل الأفكار في مشهد الأمن السيبراني سريع التطور وقابلية المراقبة في منطقة الشرق الأوسط وشمالي أفريقيا ولدينا يقين راسخ بأن هذه المنطقة تمتلك إمكانات هائلة للابتكار التكنولوجي، ونحن ملتزمون دعم عملائنا في رحلات تحولهم وازدهارهم.



إنفنت الشباك الواحد

وأعلنت شركة الحلول الرقمية والتكنولوجية الرائدة إنفنت envnt. مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023 بهدف تعزيز وجودها ومشاركتها المجدية واستعراض أحدث خدماتها في المنطقة في إطار استراتيجيتها لتعزيز التحول الرقمي والتوسع المستمر وحرصها الدائم على مواكبة أحدث التغيرات التكنولوجية لتلبية احتياجات وتطلعات عملائها، ما يُسهم في تحقيق خططها أن تصبح ضمن كبرى شركات الحلول الرقمية الشاملة في المنطقة. ويجمع معرض جيتكس جلوبال 2023 الشركات الأكثر ابتكاراً في العالم وأفضل العقول ويحفز السباق العالمي على التفوق في مجال الذكاء الصناعي والكشف عن أهم الابتكارات والبرامج في هذا المجال.

وتلتزم الشركة جلب حلولٍ مجدية وشاملةٍ وتوفير جودة حياةٍ أفضل للجميع، وتحقيقاً لهذا الهدف قامت envnt. بعدد من التوسعات في أوروبا وخارجها وجذب شركاء جددٍ لتصبح رائدةً عالميةً في مجال التحول الرقمي. وفي إطار توسعاتها الجديدة وتحقيقاً لمزيد من الأهداف العالمية، افتتحت الشركة مقرها الجديد في العاصمة الفرنسية.

وبصفتها شركةً ماهرةً في تصوّر وتصميم وبناء تجارب ذات مغزى تعزز التحولات الرقمية وتسرع التطورات التكنولوجية، تعمل envnt. مع أسماء وشركاء ذات شهرةٍ عالميةٍ في القطاع الحكومي وقطاعات الرعاية الصحية والأعمال والمالية والتعليم وغيرها من القطاعات الهامة، تأتي أهم إنجازاتها الجديدة عملها على تحقيق رؤية 2030 والتي تهدف إلى تحويل المملكة العربية السعودية إلى وجهة استثمارية عالمية جذابة حيث يتجسد التزام envnt. بهذه الرؤية من خلال إنشاء حلول»الشباك الواحد«والتي تمكن المستثمرين من إنجاز متطلبات مشروعاتهم الاستثمارية بشكل سهل وسريع بعيداً عن التعقيدات الإدارية وتغطي كامل رحلة النشاط الاستثماري باستخدام تقنيات الشركة المتقدمة. كما وقامت الشركة بتصميم منصات موحدة مبنية على أحدث التقنيات لتمكين المواطنين السعوديين من الحصول على المهارات المطلوبة بهدف الاستفادة من العديد من الفرص الوظيفية المتوفرة في المملكة، لتمكين الجيل الجديد من الشباب السعودي.

وتحقيقاً لرؤية 2030 التي تلتزم بتعزيز رفاهية المواطن، وسعيًا لتحقيق هذا الهدف النبيل، قامت envnt. بتطوير منتجات مبتكرة من شأنها تحسين حياة الناس، ومن بينها منتج enspct المطور والذي يعتبر حل رائد في مجال إدارة الخدمة الميدانية. ويعمل منتج enspct على تمكين المؤسسات الحكومية من تحقيق أقصى استفادة من موارد المملكة والموظفين في أداء مهام عملهم.

وقال أبل محملجي الرئيس التنفيذي لشركة envnt.:»نعيش اليوم عصراً جديداً في عالم سريع التحول، لذا لا بد من مجاراة القفزات التي يعيشها الذكاء الصناعي بمجموعة من الحلول الرقمية التي تسهل حياة الأفراد والمجتمع على حد سواء، وبصفتنا شركة رائدة في الشرق الأوسط غايتنا هي خلق مستقبلٍ أفضل للجميع من خلال أفكارٍ تضع الناس كأولوية وتعمل على تسخير التكنولوجيا لتغيير حياتهم، بهدف تحقيق طموحاتهم وتطلعاتهم المستقبلية ما يساعدنا على تحسين المجتمعات، لذا كان من الواجب دعمنا لرؤية السعودية 2030، من خلال مجموعة من المشروعات الجديدة والنوعية، سواء فيما خص راحة الأفراد ورفاهيتهم الخاصة، أو تمكين الشباب السعودي، وحتى المستثمرين والشركات الناشئة والكبيرة لمن يهدف إلى دخول السوق السعودي.

أحدث حلول هانيويل

وأعلنت هانيويل، الشركة الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا عن مشاركتها في معرض جيتكس جلوبال 2023، حيث تستعرض أحدث حلولها الرقمية في مجموعة من القطاعات الهامة، والتي تساعد العملاء على تسريع وتيرة التحول الرقمي ضمن مؤسساتهم وشركاتهم.

وتعليقاً على هذا الموضوع، قال تايلور سميث، نائب الرئيس والمدير العام للأتمتة الصوتية لحلول وخدمات الإنتاج في شركة هانيويل: «تشهد المنطقة تطوراً كبيراً على صعيد التحول الرقمي، وتُعدّ هانيويل من الشركات الرائدة في هذا المجال على مستوى المنطقة والعالم، حيث قامت من خلال الحلول القائمة على تقنيات إنترنت الأشياء بتحسين مستويات الأداء والكفاءة للعديد من المشاريع الكبرى في المنطقة. كما نتطلع من خلال مشاركتنا في معرض جيتكس جلوبال إلى استعراض أبرز حلول هانيويل التي تساهم في حفز وتيرة نمو وتطوير المشاريع في المنطقة، التي تُعدّ بين الأولويات الرئيسية للحكومات».

«إيكودريسيل» تشارك

وتشارك «إيكودريسيل» Ecodrisil، شركة التكنولوجيا المتخصصة في حلول تعزيز الاستدامة الذكية، في النسخة الثالثة والأربعون من «جيتكس جلوبال 2023»، وسوف تقدم الشركة باقة من حلولها المدعومة بالذكاء الاصطناعي والمخصصة لتعزيز الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات، وذلك بالتماشي مع تركيز دولة الإمارات على الاستدامة. وتساعد محفظة الشركة في دعم الأعمال على الانتقال من مرحلة الشركات الناشئة إلى مرحلة الشركات سريعة النمو، بما يمكن من تحقيق كفاءة وسرعة أعلى في إطار مساعيها لتحقيق التميز في الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات.

وتتميز حلول الشركة المخصصة لدعم الممارسات البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات بباقة متنوعة من ميزات الأتمتة الرئيسية التي تلبي احتياجات خبراء الاستدامة في عصرنا الحالي – بما في ذلك تقييمات نموذجية، والتجميع المتكامل للبيانات، والإعداد متعدد المعايير للتقارير وضمان الأداء. ومن شأن تلك الميزات أن تمكّن الشركات العاملة في قطاعات مختلفة كالعقارات والإنشاء، والتصنيع، والطاقة، والزراعة، ومعالجة الأغذية، والنفط والغاز والخدمات المصرفية، من إجراء تقييمات الأهمية المادية بطريقة أسهل وخالية من الأخطاء، فضلاً عن نشر تقارير متعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات في غضون أسابيع بدلاً من أشهر، بما يسهم في توفير الوقت والجهد اليدوي.

وقال «سانكر كريشنان»، الرئيس التنفيذي لدى «إيكودريسيل»: «نحن متحمسون للمشاركة في جيتكس جلوبال، الحدث الأبرز في قطاع التكنولوجيا على مستوى المنطقة. ويسعدنا طرح محفظة حلولنا المصممة لتمكين الشركات من تحقيق أهدافها للاستدامة بصورة أسرع»، مشيراً إلى أن «الكثير من المؤسسات تتردد في إجراء عمليات تقييم المخاطر وإعداد التقارير المتعلقة بالممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات لاعتقادها بأنها تتطلب استخداماً مكثفاً للموارد وتكاليف عالية. وبالتالي، فهم يخاطرون بخسارة فرص النمو نظراً لأن القرارات الاستثمارية والسياسات التشريعية باتت تركز على تلك الممارسات. وبناء على ذلك، قمنا بتطوير حلول متكاملة وفق رؤية تتمثل في مضاعفة سرعة وحجم عمليات إعداد التقارير الخاصة بالممارسات البيئة والاجتماعية وحوكمة الشركات».



المحتوى الديناميكي

وستكتشف وكالة «ريبيوتيشن هاوس»، والتي يقع مقرها الرئيسي في الولايات المتحدة الأميركية، مستقبل التسويق في «ماركيتينغ مينيا» ضمن فعالية «اكسباند نورث ستار»، أكبر حدث للشركات الناشئة على مستوى منطقة الشرق الأوسط، أفريقيا وجنوب آسيا، والمقرر انعقاده يوم الـ 17 من أكتوبر، في «دبي هاربور».

تتزامن فعالية «اكسباند نورث ستار» مع معرض «جيتيكس جلوبال»، وسيتولى كلاً من «غرفة دبي للاقتصاد الرقمي» و«مركز دبي التجاري العالمي» تنظيمها. وتُعد هذه الفعالية بمثابة مركز النشاط الرئيسي لإبرام الصفقات ولجمع التمويل للشركات الناشئة بين المستثمرين المنتمين إلى ما يزيد عن 70 دولة. وتتيح الفعالية فرصا رائعة للشركات الناشئة الرقمية الطموحة كي تستقطب التمويل وترتقي بمستوى عملياتها.

وقال نيكيتا بروخوروف، الشريك المؤسس والمدير التنفيذي لدى وكالة «ريبيوتيشن هاوس»: «تتفرد دبي وفعالياتها العملاقة، مثل «جيتيكس جلوبال»، بكونها تتيح منصة مثالية للشركات الناشئة التي يُتوقع منها أن ترتفع قيمتها السوقية في المستقبل وتصل إلى مليار دولار. نشعر بسعادة بالغة لإبراز مهاراتنا وخبرتنا الفريدة في مجال بناء السمعة عبر الشبكة الدولية للمعلومات. ومن شأن مشاركتنا في الفعالية أن تساعدنا في التخطيط لأهدافنا بشأن التوسع في سوق الشرق الأوسط. إننا نساعد الكيانات المنتمية إلى كلٍ من القطاعين العام والخاص في حماية، ترسيخ والحفاظ على سمعتها عبر الشبكة الدولية للمعلومات من خلال حلولنا وتطبيقاتنا المتقدمة، وخدماتنا الاستشارية المتخصصة».

المخاطر السيبرانية

وتشارك تينابل، الشركة المختصة بإدارة التعرض للمخاطر السيبرانية، في فعاليات معرض جيتكس جلوبال، وتستعرض الشركة خلال الفعالية مجموعتها المتميزة من حلول إدارة التعرّض المستمر للمخاطر في منصة تينابل وان Tenable One، والتي تستفيد من إمكانات الذكاء الاصطناعي وتعزز قدرات فرق الأمن بشكل يفوق أي وقت مضى. كما تسهم حلول Tenable One في إثراء برامج إدارة التعرض للمخاطر عبر تحديد المخاطر السيبرانية ومعالجتها أينما وجدت. وتستعرض تينابل خلال الفعالية قدراتها المتميزة لأمن التقنيات التشغيلية (Operation Technologies)، والأمن السحابي (Cloud Security)، وقدرات مكافحة مخاطر الهوية (Identity Management).

قال ماهر جاد الله، المدير الأول للشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى تينابل: «كثيرًا ما تركز فرق الأمن على تحديد مؤشرات الهجوم وتستنفذ وقتها ومواردها في إيقاف الهجمات قبل أن تحدث أضرارًا فادحة. ولكن ذلك يعني التدخل في مرحلة متأخرة بالفعل، فبمجرد دخول المهاجم إلى البنية التحتية، تحسم الأمور لصالحه. نتطلع في جيتكس 2023 إلى تعريف فرق الأمن بكيفية الأخذ بزمام السيطرة ومساعدتهم في تغيير محور تركيزهم من العمل على تخفيف أضرار الهجمة إلى التصرف الاستباقي في التعامل مع المخاطر السيبرانية. وسيتواجد فريقنا لمساعدة الزوار على فهم كيفية توجيه جهودهم إلى منع الهجمات المحتملة وتمكين المؤسسات من تحديد المخاطر بدقة وبالتالي إغلاق كافة المنافذ التي يمكن للمهاجمين التسلل عبرها.»

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