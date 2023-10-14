«مركز دبي المالي العالمي» يتوقع استقطاب 1200 شركة بنهاية 2023

المصدر: البيان

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توقع الرئيس التنفيذي لمركز دبي المالي العالمي، عارف أميري، نمو عدد الشركات في المركز العام المقبل، بنسبة تتراوح بين 20 إلى 30 %، واستقطاب نحو 1200 شركة جديدة بحلول نهاية العام الجاري، بعدما استقطبنا أكثر من 1000 شركة جديدة منذ بداية العام حتى الآن.

كما توقع أميري أن يرتفع عدد الشركات الجديدة في المركز بنسبة 20 - 30 % خلال العام المقبل.

وأكد عارف أميري أن أعداد الموظفين تضاعف من 20 ألف موظف في عام 2020، إلى أكثر من 40 ألف موظف في 2023.

وقال عارف أميري إن المركز الذي يُعتبر منطقة حرة في الإمارات، يشهد نمواً غير مسبوق، إذ استقطب أكثر من ألف شركة جديدة منذ بداية السنة، ليكسر عتبة الـ 5 آلاف شركة.

جاء ذلك خلال تصريحات عارف أميري لـ «الشرق بلومبرغ»، على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في مراكش بالمغرب.

وأضاف أميري أن أسعار النفط والطروحات الأولية في الإمارات والمنطقة، تلعبان دوراً بارزاً في تعزيز نشاط المركز المالي، وذلك من خلال اهتمام البنوك العالمية باستغلال الفرص بالمنطقة.

في فبراير الماضي، أفاد المركز، الذي يُعتبر منطقة حرة، أن إيراداته لعام 2022، وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 1.06 مليار درهم (288.6 مليون دولار)، بعد الزيادة الحادة في عدد الشركات التي تم تسجيلها حديثاً.

على الرغم من أن المركز لديه خطة لطرح مبانٍ مكتبية جديدة، لمواكبة الطلب المرتفع، إلا أن المركز يخطط أيضاً لإطلاق مبنى سكني العام المقبل.

وأشار إلى أن الإقبال الكبير على أول مبنى سكني تم طرحه في سبتمبر «حفزنا على إطلاق مبنى سكني جديد». ونبّه إلى أن الإطلاق سيكون في بداية العام المقبل.

ويعد «دبي المالي العالمي»، مركزاً دولياً رائداً في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، وواحداً من أكثر وأهم المناطق الحرة ازدهاراً في الإمارات، حيث يسهم في ترسيخ أسس النمو والازدهار الاقتصادي للدولة، ويعمل على الوفاء بالتزاماته تجاه تشكيل ملامح مستقبل القطاع المالي، وضمان مقوماته وتطوره. ونجح المركز منذ نشأته في ترسيخ مكانته وجهة رئيسة للشركات المالية العالمية، وكذلك الناشئة.

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