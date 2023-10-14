صندوق النقد: اقتصاد الإمارات يواصل نموه القوي

المصدر: (أبوظبي، فيينا - وام)

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أكدت تقارير عالمية تواصل زخم النمو في اقتصاد الإمارات العام الحالي بدعم زيادة الثقة في الأعمال، والمبادرات الحكومية وتوقعت استمرار الانتعاش خلال 2024 بدفع النمو الملحوظ في القطاعات الأساسية وازدهار الأعمال والقطاع الخاص غير النفطي.

وقدر صندوق النقد الدولي نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات بما يتجاوز 4% العام الجاري، مع توقعات باستمرار نموه على الوتيرة نفسها خلال 2024، لافتاً إلى التطورات الاجتماعية والإجراءات الداعمة للأعمال التي تواصل استقطاب المواهب وتدفق رؤوس الأموال الأجنبية وتدفع بعجلة النمو الاقتصادي للدولة. وأثنى الصندوق على جهود الإمارات لتعزيز السياسة الاحترازية الكلية وتطوير أطر التعافي.

من جانبها توقعت منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) استمرار الزيادة في آفاق نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للإمارات.

وأوضحت في تقريرها لشهر أكتوبر أن النمو المتوقع يأتي بدعم من زيادة الثقة في الأعمال، والمبادرات الحكومية، وزيادة الإنفاق الأسري.

وأضافت إن قطاع السياحة في الإمارات الذي يمثل أكثر من 16% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد استمر في الارتفاع، وتجاوز مستويات ما قبل الجائحة من حيث عدد الزوار مع زيادة أعداد الزوار إلى دبي بسبة 19% في النصف الأول من 2023، مقارنة بالعام الماضي. وعكس مؤشر «ستاندرد آند بورز» لشهر سبتمبر 2023 الأداء الإيجابي للاقتصاد في دولة الإمارات؛ حيث ارتفع إلى 56.7 مقارنة مع 55 في الشهر السابق، وشهدت هذه الزيادة أقوى نمو في القطاع الخاص غير النفطي منذ يونيو؛ حيث قفزت الطلبات الجديدة مسجلة أعلى مستوياتها منذ يونيو 2019.

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