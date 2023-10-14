«دو» تبرز ابتكاراتها في التحول الرقمي ودعم مجتمعات الأعمال

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت «دو»، التابعة لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة، مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2023»، الذي يركز في دورته الثالثة والأربعين على مجموعة من الموضوعات الرئيسية، مثل الاستدامة والابتكار وتقنيات الاتصال الحديثة.

وتهدف «دو» عبر مشاركتها هذا العام إلى استعراض مجموعة من الابتكارات التكنولوجية والحلول الرقمية التي طورتها لدعم رؤية الإمارات وتطلعاتها للمستقبل المستدام، إلى جانب تعزيز التزامها بدعم أهداف استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050. وتحت شعار «نبني مستقبلاً مستداماً من خلال الحلول التقنية المتطورة»، تسلّط «دو» خلال فعاليات المعرض الضوء على جهودها ومبادراتها وحلولها المبتكرة التي طورتها لدعم الرؤى الاستراتيجية لدولة الإمارات، إلى جانب ترسيخ مكانتها كمحفز للتغيير الإيجابي والابتكار.

وقال فهد الحساوي، الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة: «يسرنا الإعلان عن مشاركتنا في المعرض، الحدث العالمي الذي تستضيفه دبي سنوياً، لتسليط الضوء على أحدث التطورات والابتكارات في عالم التكنولوجيا والاتصالات.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز