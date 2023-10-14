«قمة مستقبل البلوك تشين» تستشرف آفاق العملات المشفرة

المصدر: دبي - البيان

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تنطلق فعاليات «قمة مستقبل البلوك تشين 2023»، غداً، وتستمر حتى 18 أكتوبر الجاري في دبي هاربر، بمشاركة أكثر من 150 جهة عارضة، تشمل مؤسسات حكومية وجهات تنظيمية من أكثر من 50 دولة. وتوفر القمة، التي تأتي في إطار فعاليات معرض «جيتكس جلوبال»، منصة مثالية لاستكشاف القوة التحويلية للتكنولوجيا الرقمية، والتعرف إلى عالم العملات المشفرة، والاعتماد المتزايد على «البلوك تشين»، وتستقطب القمة خبراء «البلوك تشين» والعملات المشفرة، وشركات تكنولوجية كبرى.

وتسلط القمة الضوء على أهمية حفظ العملات المشفرة في معالجة المخاوف والتحديات الأمنية، وتعزيز الثقة بين المستثمرين، من خلال الامتثال التنظيمي، وإدارة المخاطر والتأمين، وذلك في ظل النمو، الذي شهده نظام العملات المشفرة وتزايد أعداد المهتمين به، إذ ستتيح المنصة الفرصة للخبراء والمختصين الدوليين في العملات المشفرة، لمشاركة خبراتهم وتجاربهم مع الحضور والمشاركين في القمة.

ويشمل برنامج القمة جلسة تستعرض أحدث الابتكارات الخاصة في مجال تقنيات «ويب 3.0» اللامركزية، ونماذج لأبرز الألعاب الإلكترونية الذكية، التي تستخدم تلك التقنيات، وذلك بمشاركة خبراء ورؤساء شركات عالمية.

وكونها جزءاً من برنامج القمة ستخصص جلسة حول «الاستثمار في الألعاب المعززة بتقنيات ويب 3.0»، لاستكشاف استراتيجيات تحقيق الدخل، لتعزيز المشاركة والاهتمام في هذا النظام البيئي الجديد، بمشاركة متحدثين بارزين من مركز دبي للسلع المتعددة. وتتناول الجلسة سلسلة من المحادثات التعليمية بشأن موضوعات «المشاركة في بناء لعبة ويب 3.0 من الألف إلى الياء مع المجتمع» و«الذكاء الاصطناعي في الألعاب».

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