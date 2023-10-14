«دبي كوميرسيتي» تستعرض استراتيجيتها في تطوير التجارة الرقمية

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت «دبي كوميرسيتي»؛ المنطقة الحرة الأولى من نوعها في المنطقة المتخصصة في قطاع التجارة الرقمية، والمشروع المشترك بين سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة «دييز» و«وصل» العقارية، عن مشاركتها في فعاليات «إكسباند نورث ستار»، حيث تعمل على استعراض استراتيجيتها في تطوير منظومة التجارة الرقمية.

وتهدف مشاركة «دبي كوميرسيتي»، إلى التواصل مع أبرز الشركات الناشئة التي تشارك في الحدث من أكثر من 100 دولة حول العالم ويستقطب أكثر من ألف مستثمر ـ يديرون أصولاً بقيمة تريليون دولار - إلى دبي التي تتنامى مكانتها كمركز للاقتصاد الرقمي العالمي، وذلك لاستعراض منظومتها المتكاملة من البنية التحتية والمرافق المتطورة التي صُممت خصيصاً لتلبية احتياجات شركات التجارة الرقمية، إلى جانب محفظة الخدمات المُبتكرة لتأسيس ومزاولة الأعمال، ودعم العمليات، والاستشارات الجمركية، والحلول اللوجستية المتكاملة، وتكنولوجيا البلوك تشين، التي توفرها المنطقة الحرة ضمن بيئة أعمال متطورة تجمع أبرز الشركات والمتخصصين في هذا المجال.

كما تأتي مشاركة المنطقة الحرة في هذا الحدث بما ينسجم مع جهودها الرامية إلى تحقيق مستهدفاتها الاستراتيجية في تطوير منظومة التجارة الرقمية على مستوى المنطقة، وتماشياً مع هويتها المؤسسية والتزامها بالمساهمة في تحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 على صعيد دفع نمو الاقتصاد الرقمي في الإمارة خلال السنوات العشر المقبلة.

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