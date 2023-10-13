12.9 مليار درهم تصرفات عقارات دبي في أسبوع

المصدر: دبي - البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

بلغت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي أكثر من 12.92 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة هذا الأسبوع تسجيل 1659 مبايعة بقيمة 9.65 مليارات درهم، منها 297 مبايعة للأراضي بقيمة 5.08 مليارات درهم، و1362 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 4.57 مليارات درهم.

جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة مليار درهم في منطقة نخلة جميرا، تليها مبايعة بقيمة 600 مليون درهم في منطقة نخلة ديرة، تليها مبايعة بقيمة 121.84 مليون درهم في منطقة الثنية الخامسة. وتصدرت منطقة مدينة هند 4 المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 55 مبايعة بقيمة 90.69 مليون درهم، تلتها منطقة نخلة جبل علي بتسجيلها 49 مبايعة بقيمة 1.16 مليار درهم، وثالثة في الحبية الخامسة بتسجيلها 38 مبايعة بقيمة 112.18 مليون درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 1.83 مليار درهم بمنطقة الصفوح الثانية كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 36 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا، وأخيراً مبايعة بقيمة 27 مليون درهم في منطقة نخلة جميرا. وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 150 مبايعة بقيمة 144.95 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 118 مبايعة بقيمة 181.32 مليون درهم، وثالثة في برج خليفة بتسجيلها 94 مبايعة بقيمة 295.78 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 2.37 مليار درهم، منها 82 رهن أراضٍ بقيمة 947.36 مليون درهم، و491 رهن فلل وشقق بقيمة 1.42 مليار درهم، وكان أهمها بمنطقة الثنية الخامسة بقيمة 528.35 مليون درهم، وأخرى في منطقة الورقاء الأولى بقيمة 219 مليون درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 117 هبة بقيمة 899.96 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 274.52 مليون درهم، وأخرى في منطقة الجداف بقيمة 125.39 مليون درهم.

تصرفات يومية

وعلى صعيد التصرفات اليومية، بلغت التصرفات 1.7 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة أمس تسجيل 287 مبايعة بقيمة 1.3 مليار درهم، منها 55 مبايعة للأراضي بقيمة 876.79 مليون درهم، و232 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 422.83 مليون درهم. جاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 42.49 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 42.18 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي، تليها مبايعة بقيمة 41.89 مليون درهم في منطقة نخلة جبل علي.

وتصدرت منطقة نخلة جبل علي المناطق من حيث عدد المبايعات، إذ سجلت 28 مبايعة بقيمة 646.82 مليون درهم، تلتها منطقة ند الشبا الأولى بتسجيلها 11 مبايعة بقيمة 129.92 مليون درهم، وثالثة في مدينة هند 4 بتسجيلها 3 مبايعات بقيمة 4.37 ملايين درهم.

أما فيما يتعلق بأهم مبايعات الشقق والفلل فقد جاءت مبايعة بقيمة 11.9 مليون درهم بمنطقة زعبيل الأولى كأهم المبايعات، تلتها مبايعة بقيمة 11.5 مليون درهم في منطقة برج خليفة، وأخيراً مبايعة بقيمة 9.7 ملايين درهم في منطقة الثنية الخامسة.

وتصدرت منطقة البرشاء جنوب الرابعة المناطق من حيث عدد مبايعات الشقق والفلل، إذ سجلت 38 مبايعة بقيمة 35.19 مليون درهم، تلتها منطقة الخليج التجاري بتسجيلها 24 مبايعة بقيمة 34.4 مليون درهم، وثالثة في مرسى دبي بتسجيلها 17 مبايعة بقيمة 37.3 مليون درهم.

وسجلت الرهونات قيمة قدرها 133.65 مليون درهم، منها 10 رهونات أراضٍ بقيمة 17.55 مليون درهم، و71 رهن فلل وشقق بقيمة 116.09 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة برج خليفة بقيمة 11.16 مليون درهم، وأخرى في منطقة مرسى دبي بقيمة 9.96 ملايين درهم. أما الهبات فقد شهدت تسجيل 25 هبة بقيمة 326.43 مليون درهم، كان أهمها بمنطقة الجداف بقيمة 124.23 مليون درهم، وأخرى في منطقة الثنية الخامسة بقيمة 61.89 مليون درهم.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز