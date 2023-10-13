مدينة إكسبو دبي تطلق فلل ياسمينة الفاخرة

المصدر: دبي – البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

كشف المطور الرئيسي لمدينة إكسبو دبي النقاب عن أحدث وحداتها السكنية في إكسبو فالي– فلل ياسمينة؛ ما يعزز تجربة الرفاهية في هذا المشروع العقاري المميز، بناءً على النجاح الذي حققه مشروع شمسة تاون هاوس، الذي تم الإعلان عن المرحلة الثانية منه الشهر الماضي بعد بيع المرحلة الأولى بالكامل.

يشمل مشروع فلل ياسمينة عدداً محدوداً من الفلل شبه المنفصلة مكونة من أربع وخمس غرف نوم بأسعار تبدأ من 6.1 ملايين درهم بمساحة متوسطة تبلغ نحو 4000 قدم مربعة، وصممت فلل ياسمينة الأنيقة بعناية لتشمل ثلاثة طوابق وشرفة واسعة.

قال المهندس أحمد الخطيب، رئيس التطوير والتسليم العقاري في مدينة إكسبو دبي: «أثبت نجاح تطوير مشروع شمسة تاون هاوس أن إكسبو فالي، ومدينة إكسبو دبي، يعدان عرضاً جذاباً في سوق العقارات المزدهر في دبي، وإطلاق فلل ياسمينة الواسعة والعالية الجودة هو الخطوة التالية في رحلتنا لتنمية مدينتنا وإعادة تعريف الحياة الحضرية».

وأضاف: «انطلاقاً من قناعتنا، فنحن لا نبني المنازل الراقية بأجود المواصفات المحلية والعالمية فقط، بل ننشئ تجارب شاملة ضمن مجتمع متكامل ومستدام ينبض بالحياة».

يقدم إكسبو فالي مزيجاً من الطبيعة والحياة العصرية، حيث تتلاشى الحدود بين المساحات الداخلية والخارجية، ويتمتع أصحاب المنازل بهدوء الطبيعة وراحة البال ضمن مساكن معاصرة وأنيقة في مكان متناغم، وهو أول مشروع في دولة الإمارات العربية المتحدة يضم 60% من المساحات الخضراء داخل المجتمع، وسيتمتع سكان إكسبو فالي بإمكانية الوصول المباشر إلى المحمية الطبيعية والبحيرة والوادي، حيث ستصبح مشاهد وأصوات الحياة البرية الهادئة جزءاً من الحياة اليومية. سوف يستمتعون أيضاً بالوصول السهل إلى ثلاثة نوادٍ مجتمعية، مع مسارات ركوب الدراجات، ومسارات المشي، ومناطق اللعب، والمرافق الترفيهية، والمقاهي الساحرة، وتناول الطعام من المزرعة إلى المائدة، كلها في محيط الفيلا.

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