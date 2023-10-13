الاتحاد للطيران تستقبل أولى طائرات دريملاينر الجديدة

المصدر: أبوظبي – البيان

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رحبت الاتحاد للطيران، أمس الجمعة، بأحدث إضافة إلى أسطولها؛ حيث هبطت طائرة جديدة من طراز بوينغ 787-10 دريملاينر في مطار أبوظبي الدولي.

وبعد إجراء فحص شامل من قبل الفريق الهندسي للاتحاد للطيران، ستدخل الطائرة الجديدة إلى الخدمة مباشرة؛ حيث من المقرر أن تبدأ في نقل الضيوف اعتباراً من 15 أكتوبر.

وقال أنطونوالدو نيفيس، الرئيس التنفيذي للاتحاد للطيران: «يؤكد وصول أحدث طائراتنا من طراز 787 دريملاينر التزامنا بالنمو هذا العام من خلال تعزيز جودة تجربة ضيوفنا وتوسيع نطاق شبكتنا، في إطار استراتيجيتنا التي تحمل عنوان «رؤية 2030»، التي تدعم هذا النمو. وهذا ما تؤكده الوجهات الجديدة إلى أوساكا وكوبنهاجن ودوسلدورف، التي بدأنا تشغيلها قبل أسبوعين».

وتتميز هذه الطائرة، وطائرات دريملاينر الثلاث التالية من طراز 787-9، بكفاءة أكبر في استهلاك الوقود بنسبة تصل إلى 25% مقارنة بالعديد من الطائرات المماثلة بنفس حجمها.

وتصل هذه الطائرة بعد ثلاث سنوات من اليوم الذي تسلمت فيه الاتحاد للطيران آخر طائرة من طراز Boeing 787-10 في 13 أكتوبر 2020.

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