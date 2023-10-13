28 صفقة كبيرة على 4 أسهم بـ«سوق دبي» بـ143.5 مليون درهم

المصدر: دبي- محمد عباس

ت + ت - الحجم الطبيعي

شهد سوق دبي المالي، اليوم الجمعة، تنفيذ 28 صفقة كبيرة مباشرة على أسهم كل من «إعمار العقارية» و«دبي الإسلامي» و«أمانات القابضة» و«الإسمنت الوطنية»، بقيمة إجمالية 143.5 مليون درهم، بتداول 64.7 مليون سهم.

وشهدت «إعمار العقارية» صفقات كبيرة بقيمة 48.9 مليون درهم، بتداول 6.38 مليون سهم، بسعر 7.67 درهم للسهم الواحد.

وسجل «دبي الإسلامي» صفقات كبيرة بنحو 43.5 مليون درهم، بتداول 7.8 مليون سهم، بسعر 5.57 درهم للسهم الواحد.

وسجلت «أمانات القابضة» أيضا صفقات كبيرة مباشرة بقيمة 50 مليون درهم، تشمل 50 مليون سهم، بسعر درهم واحد للسهم.

كما شهد سوق دبي صفقات كبرى على شركة الإسمنت الوطنية، بأكثر من مليون درهم، تشمل 468 ألف سهم، بسعر 2.35 درهم للسهم الواحد.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز