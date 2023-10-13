«أركوس جيت» و«إير شاتو» تطوران التنقل بالهليكوبتر في دبي

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة «أركوس جيت» ArcosJet للوساطة في مجال الطائرات ومقرها دبي، الاستحواذ على حصة في شركة «إير شاتو» Air Chateau الخاصة لتشغيل طائرات الهليكوبتر، كجزء من خطة لتطوير مشروع التنقل بطائرات هليكوبتر في دبي والإمارات.

وتمتلك شركة «إير شاتو» مهبط طائرات هليكوبتر تجاري مكون من 8 منصات في صالة كبار الشخصيات بمطار آل مكتوم الدولي والذي بدأ عملياته في نوفمبر 2021.

وستكون القاعدة بمثابة الأساس لنظام بيئي لتشغيل وخدمة طائرات الهليكوبتر المملوكة للقطاع الخاص في المنطقة.

كما ستقوم الشركة أيضًا بتشغيل أول حظيرة طائرات هليكوبتر تجارية خارج المطار في البلاد، ومن المقرر افتتاحها بحلول أبريل 2024.

وقال ميخائيل ألينكين، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أركوس جيت: «نرى أن السوق المتخصصة لطائرات الهليكوبتر الخاصة في دولة الإمارات بها الكثير من الفرص».

وأضاف: «بالتعاون مع «إير شاتو»، وبدعم من حكومة دبي، نتوقع توحيد مطارات طائرات الهليكوبتر في جميع أنحاء الإمارات في شبكة واحدة مع دبي الجنوب ومركز محمد بن راشد للطيران، مما سيحسن بشكل كبير إمكانية الوصول من الباب إلى الباب بأكملها منطقة».

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