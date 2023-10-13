«جافزا» تفوز بجائزتي التميز العالمي في الاستدامة والحوافز غير المالية

المصدر: دبي - البيان

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حصلت المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» على مجموعة من الجوائز، وذلك خلال حفل توزيع جوائز مجلة «إف دي آي» للمناطق الحرة العالمية المرموقة لعام 2023، التي تصدر عن صحيفة «فاينانشال تايمز».

وحصدت (جافزا) «جائزة التميز في الاستدامة» و«جائزة التميز في الحوافز غير المالية» على مستوى العالم، هذا إلى جانب حصولها على لقب «بطل الصناعة على مستوى الشرق الأوسط»

وتولى فريق التحرير في صحيفة «فاينانشال تايمز» ولجنة من الحكام المستقلين التقييم وفق مجموعة من المعايير؛ ما يعزز مكانة الجائزة، لتكون واحدة من أكثر الجوائز المرموقة في القطاع بدورتها العاشرة.

وقال عبدالله الهاشمي، المدير التنفيذي للعمليات، المجمّعات والمناطق الحرة في «دي بي ورلد، دول مجلس التعاون الخليجي»: «تلتزم جافزا بدورها بوصفها واحدة من أبرز المناطق الحرة في العالم وأول منطقة حرة تأسست في دولة الإمارات عام 1985، كما تؤكد مكانتها الرائدة في القطاع.

ويعد نمو المنطقة الحرة لجبل علي وفقاً لمعايير الاستدامة إحدى أولوياتنا الرئيسية؛ لذلك يسعدنا أن يتم تقدير مجموعة الجهود والمبادرات التي تم تنفيذها وتبنيها خلال مسيرة بناء وتطوير قدرتنا الصناعية، لنسهم بخفض الانبعاثات الكربونية في المنطقة الحرة لجبل علي».

قدرات عالمية

وأضاف: «يؤكد حصول جافزا على جائزة «التميز في الحوافز غير المالية» القيمة الكبيرة التي نقدمها من خلال بنيتنا التحتية للتصنيع والخدمات اللوجستية، هذا إلى جانب القدرات عالمية المستوى والربط متعدد الوسائط بين ميناء جبل علي والمطارات المحيطة به، إضافة إلى مجموعة خدمات الدعم التي نقدمها لعملائنا».

وأردف: «يمكن للشركات العالمية أن تستفيد من منظومة الأعمال الفريدة التي نقدمها، هذا إلى جانب إتاحة الفرصة للعمل في منطقة حرة تهتم بالحفاظ على البيئة وتحقيق الاستدامة. لقد أصبحت جافزا اليوم موطناً لأكثر من 10,000 شركة، وسنواصل المضي قدماً وإعطاء الأولوية للنمو المستدام».

مؤشرات النمو

ويعتمد حكام جوائز مجلة «إف دي آي» على تقييم المناطق الحرة المرشحة بناءً على مجموعة شاملة من المعايير، بما في ذلك مؤشرات أداء النمو، واستراتيجياتهم ونجاحهم في جذب المستأجرين الكبار والشركات الصغيرة والمتوسطة، وتطوير البنية التحتية ومبادرات الحد من الانبعاثات الكربونية؛ حيث حصلت جافزا على جوائز للفئات التالية:

• جائزة التميز في مجال الاستدامة – على مستوى العالم

• جائزة التميز في الحوافز غير المالية – على مستوى العالم

• لقب «بطل الصناعة» - على مستوى الشرق الأوسط

وثمنت «إف دي آي» جهود جافزا الرائدة في مجال الاستدامة ومبادرات الحد من الانبعاثات الكربونية، وذلك خلال إعلانها عن جائزة «التميز في مجال الاستدامة»؛ حيث تلتزم المنطقة الحرة بدعم الانتقال إلى الطاقة الصديقة للبيئة، وذلك كجزء من استراتيجية الاستدامة الشاملة لموانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، التي تتضمن أهدافاً طموحة لخفض البصمة الكربونية بنسبة 28% بحلول عام 2030، وتحقيق صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2050.

طاقة شمسية

وتشمل مشاريع الطاقة الصديقة للبيئة في جافزا، أكبر مشروع للطاقة الشمسية الموزعة على الأسطح في الشرق الأوسط، والذي يتكون من أكثر 158,000 لوح شمسي، ما يحد من 48,000 طن من الانبعاثات الكربونية سنوياً، وينتج أكثر من 30% من احتياجات جافزا السنوية من الطاقة الكهربائية، كما كانت جافزا أيضاً واحدة من أوائل المناطق الحرة في المنطقة التي اعتمدت على مصابيح شبكة الطرق الموفرة للطاقة بتكلفة بلغت 80 مليون درهم إماراتي، وقامت باستثمار 105 ملايين درهم إماراتي في مشاريع تحديث البنية التحتية، والذي شمل تركيب سخانات المياه بالطاقة الشمسية وتنفيذ أساليب لتقليل استهلاك المياه.

وإلى جانب تسليط الضوء على جهود جافزا في تحقيق الاستدامة، حصلت المنطقة الحرة لجبل علي على لقب «بطل الصناعة»، والذي أكد التزام جافزا ودورها المحوري بتحقيق التفوق الصناعي.

وتعد المنطقة الحرة مركزاً لأكثر من 10,000 شركة، منها 100 شركة مدرجة على قائمة فورتشن 500، بقيمة تجارية بلغت 550 مليار درهم إماراتي سنوياً. وتوفر المنطقة الحرة منظومة عمل متكاملة للصناعات الرئيسية، بما في ذلك السيارات وقطع الغيار والخدمات اللوجستية والأغذية والزراعة والبتروكيماويات والرعاية الصحية والدوائية وتجارة التجزئة والتجارة الإلكترونية، وغيرها. وأدى توفر قطع الأراضي الجاهزة للانتقال والمستودعات المبنية لهذا الغرض والحلول اللوجستية الشاملة، والتي توفر الوصول لأسواق تضم أكثر من 3.5 مليارات مستهلك، إلى تعزيز ريادة جافزا لتكون مركزاً تجارياً ولوجستياً رائداً في الشرق الأوسط.

وتعزز هذه الجوائز التزام جافزا بمعايير الاستدامة ودعم نمو وريادة دبي في المجال الصناعي. وبفضل موقعها الاستراتيجي وبنيتها التحتية عالمية المستوى ومنظومة أعمالها الراسخة، تواصل جافزا وضع معايير جديدة في بناء وتأسيس المناطق الحرة.

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