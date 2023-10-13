سوق دبي الحرة تفوز بجائزتين من «ذا ترازيس» بأمريكا

المصدر: دبي - البيان

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فازت سوق دبي الحرة باثنتين من «جوائز ذا ترازيس» المرموقة وذلك خلال الحفل السنوي التاسع لتوزيع الجائزة أقيم مؤخراً في فندق «ألوفت دالاس داون تاون» بولاية تكساس الأمريكية، ونظمته «مؤسسة فكس إكسبرس للنشر» على هامش مؤتمر «غلوبال بزنس ترافل أسوسييشن 2023».

ونالت السوق الحرة جائزتها الأولى في فئة «السوق الحرة المفضلة للتسوق في الشرق الأوسط» للمرة الثالثة، بينما حصدت جائزتها الثانية في فئة «السوق الحرة المفضلة للتسوق» وذلك للمرة الثانية. وجاء فوز سوق دبي الحرة بهذه الجائزة الدولية، بناءً على تصويت قراء موقع «ترازي ترافل» للنشر، الشقيق لمجلة «غلوبال ترافلر» على الإنترنت، والذي يعد المصدر الرئيس للحصول على الأخبار والنصائح والآراء وأحدث اتجاهات السفر للمسافرين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و40 عاماً. وحلّت سوق دبي الحرة في المركز الأول وفق استطلاعٍ للقراء، جرى عبر الإنترنت، خلال الفترة من 6 ديسمبر 2022 إلى 15 مايو 2023.

وقال كولم ماكلوكلين نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لسوق دبي الحرة: «إنجاز رائع يُضاف إلى سجل سوق دبي الحرة الحافل، وحصولنا على جائزتي»السوق الحرة المفضلة للتسوق في الشرق الأوسط«للمرة الثالثة، و»السوق الحرة المفضلة للتسوق«للمرة الثانية، يأتي تتويجاً للجهود الرائعة التي يبذلها جميع أفراد فريق عمل السوق لتوفير تجارب تسوق رفيعة المستوى لجميع عملائنا، بما في ذلك مسافرو جيل الألفية من الشباب حتى عمر الـ 40. ونشكر جميع القراء الذين صوتوا لصالح سوق دبي الحرة عبر الإنترنت.»

وأجرى موقع «ترازي ترافل دوت كوم» استطلاعاً لقرائه لاختيار الأفضل في العديد من مواضيع سوق السفر التي تهم المسافرين دون 40 عاماً، وذلك عبر الموقع والبريد الإلكتروني على الإنترنت، حيث اقتصر احتساب الأصوات على المشاركين في التصويت الذين استكملوا الإجابة على أكثر من 50 % من الأسئلة، في حين تم تجاهل باقي الأصوات التي أجابت على أقل من ذلك.

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