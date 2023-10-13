«دبي للسلع» يسعى لاستقطاب المزيد من الشركات اليونانية

المصدر: دبي - البيان

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اختتم مركز دبي للسلع المتعددة أول نسخة على الإطلاق من حملته الترويجية «وُجد من أجل التجارة» في اليونان. وقد تضمّنت هذه الحملة زيارة مدينتي أثينا وسالونيك، حيث استضاف المركز لفيفاً من قادة الأعمال من جميع أنحاء اليونان، وسلّط الضوء على مكانة دبي الرائدة بوصفها بوابة تجارية للشركات اليونانية التي تطمح إلى توسيع نطاق حضورها في الأسواق الدولية. وأطلع المركز 178 شركة يونانية على ما يقدمه من مزايا ضمن بيئة أعماله.

وفي إطار مساعي مركز دبي للسلع المتعددة المبذولة نحو تعزيز العلاقات التجارة الثنائية مع الأسواق الرئيسية في جميع أنحاء العالم، فقد انطلقت النسخة الأخيرة من حملته الترويجية تحت هدف رئيسي تمثّل في توطيد العلاقات الممتدة بين الإمارات واليونان، بما يتماشى مع طموحات اتفاقية البيان المشترك لإنشاء الشراكة الاستراتيجية المبرمة بين الدولتين في عام 2020.

وشهدت الحملة الترويجية نقاشات ومحادثات بين كبار المسؤولين التنفيذيين في مركز دبي للسلع المتعددة، وكوكبة من قادة الأعمال اليونانيين من قطاعات مختلفة، والتي ركزت على مزايا ممارسة الأعمال في الإمارة انطلاقاً من المركز، حيث ألقى وفد المركز الضوء على البنية التحتية الاستثنائية وخدمات الأعمال المتخصصة والمناخ الداعم للأعمال في دبي، وجميعها عوامل رئيسية رسّخت مكانة الإمارة مركزاً بارزاً على خريطة الأعمال والتجارة الدولية.

استثمارات

وقال أحمد بن سليم، الرئيس التنفيذي الأول والمدير التنفيذي لمركز دبي للسلع المتعددة: «تمتد بين دولة الإمارات واليونان علاقات تجارية قوية تستمر في التوسّع والنمو عبر العديد من القطاعات الحيوية، بداية من الشحن والطاقة، ومروراً بالتكنولوجيا، وصولاً إلى الرعاية الصحية، خصوصاً بعد توقيع اتفاقية البيان المشترك لإنشاء الشراكة الاستراتيجية بين الدولتين، التي تُبشر بعهد جديد من التعاون الثنائي، والتي أسفرت بالفعل عن ضخ استثمارات استراتيجية مؤخراً في تطوير البنية التحتية الحيوية. واليوم، يضم مركز دبي للسلع المتعددة أكثر من 130 شركة يونانية، ونحن واثقون بأننا سنشهد نمواً في عدد الشركات اليونانية داخل المركز بالتزامن مع مساعي العديد من الشركات اليونانية الكبرى وغيرها من الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تطمح إلى توسيع حضورها عالمياً انطلاقاً من مراكز تجارية دولية مثل دبي. وتعد النسخة الحالية من حملتنا الترويجية هي الأولى على الإطلاق في اليونان؛ ما يجعلها حدثاً مميزاً، بينما نمضي قدماً نحو ترسيخ أسس المشهد التجاري والاستثماري بين الإمارات واليونان».

وتم تنظيم الحملة الترويجية بالشراكة مع كل من سفارة دولة الإمارات في مدينة أثينا، والغرفة العربية اليونانية للتجارة والتنمية، وغرفتي التجارة والصناعة في مدينتي أثينا وسالونيك، واتحاد الشركات اليونانية (SEV)، ورابطة المصدرين في اليونان (SEVE).

أعمال

وقال سليمان المزروعي، سفير دولة الإمارات لدى جمهورية اليونان: «يوفر مركز دبي للسلع المتعددة بيئة تشغيلية متطورة تتمتع بمستويات ثقة عالية، وتعزز بدورها سهولة ممارسة الأعمال؛ ما يجعله شريكاً مثالياً للمؤسسات والشركات اليونانية التي تتطلع إلى توسيع حضورها عبر دبي، لما توفره الإمارة من مقومات وإمكانات فريدة تتيح لهذه الشركات الانطلاق والتوسّع في عدد من أسرع الأسواق العالمية نمواً. ونحن فخورون بالتعاون مع مركز دبي للسلع المتعددة لتسليط الضوء على ما يوفره من الحلول والخدمات النوعية أمام مجتمع الأعمال في دولة اليونان».

وتجدر الإشارة أن الحملة الترويجية التي ينظّمها مركز دبي للسلع المتعددة تحت عنوان «وُجد من أجل التجارة» هي مبادرة حيوية تعزز بدورها مكانة دبي مركزاً تجارياً مزدهراً، كما أنها تضطلع بدور محوري في جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى الإمارة، مع العلم بأن مركز دبي للسلع المتعددة يسهم بنحو 11% ضمن تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في الإمارة. وسجّلت منطقة أعمال مركز دبي للسلع المتعددة، خلال النصف الأول 2023، أداءً قياسياً بعدما شهدت انضمام 1456 شركة جديدة، ليرتفع إجمالي عدد الشركات المسجلة إلى أكثر من 23 ألف شركة.

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