«النقد الدولي»: 5.7 % فائضاً مالياً للإمارات 2023

المصدر: (دبي - البيان)

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توقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الموازنة الأولية لحكومة الإمارات فائضاً مالياً يبلغ 5.7 % من الناتج المحلي العام الجاري، على أن يستمر هذا الفائض حتى عام 2028. وبحسب تقرير «الراصد المالي» أكتوبر الجاري فمن المتوقع أن يستمر تحقيق الموازنة في الإمارات 5 % في 2024، و4.5% في 2025، و4.3 % في 2026، و4 % في 2027، و3.6% في 2028.

وتوقع الصندوق أن تشكل الإيرادات العامة 31.9 % من الناتج المحلي، خلال العام الجاري، وأن تحافظ على مستوى مرتفع في 2024 عند 31.1 %، و30.6 % في 2025، و30.3 % في 2026، و30 % في 2027، و29.6 % في 2028.

وبحسب التقرير من الممكن أن يشكل الإنفاق الحكومي 26.8 % من الناتج المحلي الإجمالي في العام الجاري، على أن يستمر بالقرب من هذه النسبة عن 26.7 % في الأعوام 2024 و2025 و2026، لتنخفض هذه النسبة في 2027 إلى 26.6 %، وإلى 26.5 % في عام 2028.

كما توقع الصندوق أن يتراجع إجمالي الدين الحكومي العام إلى 29.4 % من الناتج المحلي، خلال العام الجاري، مقارنة مع 31.1 % في 2022، على أن يستمر انخفاض هذه النسبة إلى 28.7 % العام المقبل، وإلى 28.3 % في العام 2025، ويصل إلى 27.8 % في 2026، ونحو 27.4 % في 2027، و26.9 % في 2028.

وتوقع صندوق النقد الدولي خلال أبريل الماضي أن تحقق الموازنة العامة الأولية لدولة الإمارات فائضاً قوياً يبلغ 5 % من الناتج المحلي الإجمالي، خلال العام الجاري.

هذا وتشارك الإمارات ممثلة بوزارة المالية في اجتماعات مجموعة البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي في مراكش بالمملكة المغربية في الفترة 9 ولغاية 15 أكتوبر الجاري.

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