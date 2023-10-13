«دبي للتسوق».. فعاليات ترفيهية وجوائز استثنائية

المصدر: (دبي - وام)

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تنطلق فعاليات الدورة 29 من مهرجان دبي للتسوق، الذي تنظمه مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة من 8 ديسمبر إلى 14 يناير المقبلين.

ويضم المهرجان العديد من فرص الفوز بالجوائز القيمة والمكافآت والعروض الترفيهية، ومجموعة متنوعة من عروض البيع بالتجزئة، التي تناسب جميع أذواق المتسوقين وعروض الطعام وغيرها من الفعاليات الممتعة.

وسيحظى المتسوقون بفرصة الفوز بسيارة «نيسان باترول V6»، بقيمة 200 ألف درهم، فيما سيحصل فائز واحد محظوظ على 500 ألف درهم نقداً يومياً من خلال السحوبات الكبرى من 9 ديسمبر وحتى 14 يناير حيث يمكن المشاركة في السحوبات عبر شراء تذكرة بقيمة 100 درهم من محطات «إينوك» أو عبر زيارة موقع أو تطبيق «أيديلز» أو شراء تذاكر السحب الخاصة بهم من سوق الذهب.

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