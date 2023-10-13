فنادق دبي في أعلى إشغال منذ 7 سنوات

المصدر: (دبي – لؤي عبدالله)

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حققت فنادق دبي سبتمبر الماضي أعلى معدلات إشغال في 7 سنوات. وبحسب بيانات شركة CoStar، المتخصصة في توفير منصات عقارية وفندقية عبر الإنترنت ومعلومات وتحليلات في أسواق العقارات، نجحت فنادق دبي خلال سبتمبر الماضي في تحقيق متوسط إشغال بلغ 77.6 %، وهي أعلى بـ10 % مقارنة مع أداء الفنادق في 2022، وأعلى أداء في شهر سبتمبر منذ عام 2016.

وكشفت البيانات اليومية تحقيق أعلى معدلات الإشغال يوم 29 سبتمبر؛ حيث بلغ 93.1 %، الذي صادف إجازة المولد النبوي الشريف، وظل معدل الإشغال في دبي فوق حاجز 70 % طوال الشهر، باستثناء 3 أيام.

وبحسب البيانات ارتفع متوسط السعر اليومي للغرفة الفندقية 2.7 % سبتمبر الماضي، إلى 457.21 درهماً، بينما صعدت الإيرادات لكل غرفة متاحة 13.5 % إلى 354.94 درهماً.

وواصل القطاع السياحي في دبي مسيرة النمو القوي، وسجل أداءً يفوق ما قبل الجائحة، في ما يتعلق بأعداد السياح الدوليين؛ حيث ارتفع عدد زوار دبي الدوليين من 7.12 ملايين زائر في النصف الأول من 2023 إلى 8.5 ملايين في النصف الأول من العام الحالي بنمو 19.3%، وبذلك يتجاوز الأداء نصف السنوي خلال 2023 مستويات ما قبل الجائحة، التي استقبلت فيها الإمارة 8.36 ملايين زائر دولي خلال النصف الأول من عام 2019.

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