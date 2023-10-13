«إقامة دبي» تطرح 11 مشروعاً ذكياً

المصدر: دبي - البيان

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تطرح الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خلال مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2023»، 11 مشروعاً تقنياً ذكياً، تترجم من خلالها ريادتها في مجال التكنولوجيا والابتكار وتوظيفها في توفير منظومة خدمات، وفق أعلى المعايير والممارسات العالمية.

ومن هذه المشاريع كل من: مشروع التطبيق الذكي، وخدمة الاتصال المرئي، والتطبيق الذكي، والجوازات والأحوال الشخصية، ومنصتي، وخدمة الواقع الافتراضي، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي، والابتكار والمستقبل، ونظام دبي الإلكتروني للمستندات، والبوابة الذكيّة، والروبوت ساعد.

وقال الفريق محمد أحمد المري، مدير الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي: «إن المشاريع التي تستعرضها إقامة دبي تعكس حرصها وتطلعاتها الرامية لجعل دبي مركزاً رائداً للتكنولوجيا على مستوى العالم، وتُترجم التزامها بتعزيز التحول الرقمي، وتعظيم الفوائد الاقتصادية والاجتماعية، مؤكداً أن المشاركة تأتي في سياق تحقيق استدامة الاتصال مع الجمهور لعرض الإنجازات والتقدم التكنولوجي، الذي يتحقق باستمرار في تحسين الخدمات للمقيمين والزوار في دبي.

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