«فينتيك سيرج» تبرز مساهمة الذكاء الاصطناعي في تعزيز النمو الاقتصادي

المصدر: دبي - البيان

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تسلط «فينتك سيرج 2023»، الفعالية المتخصصة في قطاع التكنولوجيا المالية، الضوء على القوة التحويلية للذكاء الاصطناعي، ومساهمته في تعزيز إيرادات الخدمات المالية بـ34%، والنمو الاقتصادي بـ26 %، وذلك خلال الفترة بين 15 و18 أكتوبر الجاري في دبي هاربر. تأتي الفعالية، والتي تقام في دبي هاربر، بالتزامن مع معرض «إكسباند نورث ستار»، وفي إطار فعاليات نسخة هذا العام من «جيتكس جلوبال».

وسيشارك في الفعالية مجموعة من الخبراء والمختصين في قطاع التكنولوجيا المالية على المستويين الإقليمي والدولي، ويشمل ذلك بنوك ومؤسسات مالية، وهيئات تنظيمية، وجهات حكومية وشركات ناشئة، إلى جانب المستثمرين.

ويتوقع أن تصل الاستثمارات في التكنولوجيا المالية إلى 949 مليار دولار، بحلول عام 2030، وسيعزز هذا النمو بالتكنولوجيا والتقنيات الرقمية على وجه الخصوص الذكاء الاصطناعي، وتقنية البلوك تشين، والدفع اللاسلكي، وستتناول «فينتك سيرج 2023» هذه التكنولوجيات ومساهمتها في صياغة المستقبل. ويشمل برنامج «فينتيك سيرج 2023» جلسات متنوعة، تتناول مدفوعات الغد، والاقتصاد غير النقدي، والذكاء الاصطناعي التوليدي في المؤسسات المالية، وتحول مستقبل الصناعات مثل العقارات والبيع بالتجزئة، والبيئة التنظيمية العالمية، وغيرها الكثير.

وتقدر شركة «برايس ووترهاوس كوبرز» أن الذكاء الاصطناعي سيسهم بمبلغ 320 مليار دولار في اقتصادات منطقة الشرق الأوسط.

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