«دبي للإنترنت» تسعى لتعزيز التعاون مع كبرى شركات التكنولوجيا

المصدر: دبي - البيان

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تشارك مدينة دبي للإنترنت التابعة لمجموعة «تيكوم» في معرض «جيتكس جلوبال 2023» بصفتها شريك الابتكار في هذا الحدث التكنولوجي الأبرز، والأضخم من نوعه في العالم، حيث تسعى إلى تعزيز التواصل مع كبرى شركات التكنولوجيا العالمية.

وسوف يستقطب المعرض نخبة كبيرة من صناع التكنولوجيا والمبتكرين والأكاديميين والباحثين والمطورين من كل أنحاء العالم، للمشاركة في 10 فعاليات، سيجري تنظيمها في الحدث، لمناقشة مواضيع مثل الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والتنقل والتطور العمراني المستقبلي.

ومن خلال التركيز على أحدث التوجهات في عالم التكنولوجيا والابتكار سيكون جناح مدينة دبي للإنترنت في معرض «جيتكس جلوبال 2023» وجهة لألمع العقول المشاركة من حول العالم، عبر استخدام تكنولوجيا مثل الذكاء الاصطناعي والواقع المعزز لإيجاد حلول سريعة للمشاكل الأكثر تعقيداً في العالم اليوم.

ومتحدثاً نيابة عن مدينة دبي للإنترنت قال عمار المالك، النائب التنفيذي لرئيس مجموعة تيكوم– القطاع التجاري: «انطلاقاً من مكانتها الرائدة في الطليعة على صعيد الابتكار التكنولوجي في المنطقة تحرص دبي على توفير بيئة أعمال تنافسية مدعومة ببنية تحتية تقنية متطورة وبكل مقومات وعناصر النجاح، بما ذلك الاستراتيجيات المحفزة مثل أجندة دبي الاقتصادية D33، واستراتيجية دبي الرقمية، ما يسهم في تعزيز مسيرة التحول الرقمي في الإمارة والمنطقة على حد سواء».

وأضاف: حريصون على تعزيز التواصل والتعاون الفعال بين أبرز العلامات التجارية في عالم التكنولوجيا والمبتكرين الطموحين، بما يرسخ مكانة دبي مركزاً رئيسياً عالمياً للتكنولوجيا وحاضنة لأبرز العقول والأفكار والمبتكرين من جميع أنحاء العالم.

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