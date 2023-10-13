هيئة دبي الرقمية تستعد لعرض أحدث مشاريعها وابتكاراتها في «جيتكس»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت هيئة دبي الرقمية عن استعداد المنصة الرئيسة لحكومة دبي، التي تجمع تحت مظلتها أكثر من 40 جهة حكومية وخاصة، لعرض أحدث المشاريع والابتكارات والتجارب الرقمية، خلال معرض «جيتكس جلوبال 2023»؛ الحدث التكنولوجي الأبرز على مستوى المنطقة والعالم، الذي يستضيفه مركز دبي التجاري العالمي خلال الفترة من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري.

وتسعى هيئة دبي الرقمية عبر هذا المعرض الكبير إلى تسليط الضوء على مستجدات مشاريعها الرقمية القائمة، التي تعزز مسيرة الرقمنة الشاملة في مدينة دبي، كما تستعرض مبادراتها الجديدة التي تهدف من خلالها إلى تكريس مكانة الإمارة بين المدن الرقمية بوصفها نموذجاً عالمياً يحتذى في مجالات تقديم أفضل الخدمات وأكثرها سهولة لتحقيق أسلوب حياة مميز واستثنائي لجميع قاطنيها.

وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام دبي الرقمية: «إننا نتطلع إلى «جيتكس جلوبال» باعتباره الملتقى السنوي الذي يجمعنا معاً كجهات حكومية وكشركاء من القطاع الخاص، لنستعرض ما أنجزناه خلال عام مضى، ونتبادل المعارف والرؤى حول آفاق التعاون والشراكة بهدف تعزيز مسيرتنا المشتركة التي تهدف لترسيخ مكانة دبي عاصمة رقمية عالمية.

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