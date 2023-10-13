«الياه سات» تعرض حلولاً مبتكرة حول إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي

المصدر: أبوظبي - البيان

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كشفت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات»، عن خططها لعرض حلول مبتكرة جديدة في مجالي إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وذلك خلال مشاركتها في معرض «جيتكس جلوبال 2023»، كما كشفت عن نيتها توقيع مجموعة من الاتفاقيات الجديدة مع شركات متخصصة في هذين المجالين بهدف تحسين الكفاءة في مختلف المجالات، من الزراعة إلى الخدمات اللوجستية والبحرية.

وقال سليمان آل علي، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في «الياه سات»: إن ريادتنا في مجال الاتصالات الفضائية تجعلنا الشريك المفضل للعديد من القطاعات التي تحتاج إلى تكنولوجيا الاتصالات والفضاء الحيوية والمبتكرة لتعزيز أعمالها. وتزداد هذه المكانة رسوخاً يوماً تلو الآخر من خلال التقنيات المتعددة.

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