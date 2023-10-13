جمارك أبوظبي تعزز منظومة العمل بابتكارات رقمية جديدة

المصدر: أبوظبي - البيان

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تشارك الإدارة العامة لجمارك أبوظبي في معرض «جيتكس جلوبال 2023»، الذي يعقد في مركز دبي التجاري العالمي من 16 إلى 20 أكتوبر الجاري ، تحت شعار «نرسم معالم جمارك الغد بابتكارات اليوم»، حيث تركز على أحدث مشاريعها الذكية والمبتكرة، التي تسهم في تعزيز منظومة العمل الجمركي، وتحقيق الريادة العالمية في تقديم الخدمات المتميزة لتعزيز الأمن وتسهيل التجارة.

وتسلط جمارك أبوظبي الضوء هذا العام على تقنياتها وحلولها الرقمية المبتكرة، التي تواكب أحدث تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والذكاء الاصطناعي، فضلاً عن إطلاقها أحدث مشاريعها الابتكارية في توظيف تقنية «البلوك تشين» بالأنظمة الجمركية.

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