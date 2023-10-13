برنامج تمويل لتعزيز استدامة سلاسل إمداد «الإمارات للألمنيوم»

المصدر: دبي - البيان

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أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم؛ أكبر شركة صناعية في الإمارات خارج قطاع النفط والغاز، وبنك الإمارات دبي الوطني؛ المجموعة المصرفية الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا، عن إطلاق برنامج تمويل لتعزيز ممارسات الاستدامة والحوكمة، والمسؤولية الاجتماعية في سلسلة الإمداد لدى الشركة، ويعد هذا البرنامج الرائد الأول من نوعه لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وفي القطاع الصناعي في الدولة.

ويسهم البرنامج في تحفيز الموردين الحاليين والجدد، لتبني معايير الاستدامة في الممارسات والتقنيات، والمواد المستخدمة والاستثمار فيها، بما يتماشى مع أهداف الاستدامة، التي وضعتها شركة الإمارات العالمية للألمنيوم، ويهدف إلى دعم وترسيخ الممارسات البيئية في قطاع الألمنيوم في دولة الإمارات بوجه عام.

وتتيح عملية تمويل سلسلة الإمداد للموردين إمكانية الحصول على المدفوعات في وقت مبكر، وهي طريقة شائعة لإدارة رأس المال التشغيلي، وحصل موردو شركة الإمارات العالمية للألمنيوم على نحو 1.5 مليار دولار من تمويل سلسلة الإمداد، من خلال مجموعة من البرامج، التي توفرها الشركة منذ بداية عام 2022.

وقال عبد الناصر بن كلبان، الرئيس التنفيذي في شركة الإمارات العالمية للألمنيوم: «تلعب شركة الإمارات العالمية للألمنيوم دوراً رئيسياً في تطوير مجتمعات أكثر استدامة في جميع أنحاء العالم، وندرك مدى أهمية تصنيع الألمنيوم بشكل مستدام، بما في ذلك السلع والخدمات، التي تستخدم عبر سلسلة القيمة بأكملها، لذا نقوم بإعداد خطط تمويل مبتكرة كبرنامج سلسلة الإمداد، لتعزيز مبادئ الحوكمة والمسؤولية الاجتماعية مع بنك الإمارات دبي الوطني لتمكين الموردين من تبني ممارسات الاستدامة».

وقال أحمد القاسم، رئيس الأعمال المصرفية للهيئات والمؤسسات لمجموعة بنك الإمارات دبي الوطني: «نحن سعداء بالتعاون مع شركة الإمارات العالمية للألمنيوم في إطلاق أول برنامج مخصص لتمويل سلاسل الإمداد في قطاع الصناعات التحويلية، بما يتوافق مع الممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة.

ولطالما يلتزم بنك الإمارات دبي الوطني بتزويد عملائه بحلول جديدة ومبتكرة، تنسجم مع الممارسات البيئة والمجتمعية والحوكمة، كما يتطلع دوماً إلى توسيع نطاق استخدام برنامجه المستدام المعني بتمويل سلاسل الإمداد في المنطقة، بهدف دعم عملائنا، وتمكينهم من اعتماد إطار عمل مستدام صديق للبيئة».

ويمتثل جميع موردي الإمارات العالمية للألمنيوم، ويبلغ عددهم نحو 3,300 مورد في دولة الإمارات وعالمياً، لمعيار الإمداد المسؤول الخاص بالشركة، الذي يوضح بالتفصيل الشروط المتعلقة بالحوكمة، وبالأداء البيئي والاجتماعي،

وبلغ إجمالي إنفاق الإمارات العالمية للألمنيوم على السلع والخدمات المحلية من الموردين الإماراتيين 1.7 مليار دولار سنوياً، ما يمثل نحو 45% من إجمالي إنفاق الشركة.

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