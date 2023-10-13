إرساء عقد بـ 1.2 مليار درهم لبناء 275 فيلا ضمن «داماك لاجونز»

المصدر: دبي - البيان

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منحت «داماك العقارية» عقداً بقيمة 1.2 مليار درهم لشركة «هندسة الدرويش الإمارات»، ويشمل العقد حزمة أعمال رئيسة لبناء 275 فيلا في مجمع «فينيسيا»، ضمن مجتمع «داماك لاجونز»؛ ثالث المجتمعات السكنية الرئيسة لشركة «داماك» في دبي.

وحتى الآن، منحت «داماك» عقوداً بقيمة تتجاوز 7 مليارات درهم لتطوير هذا المشروع، أكثر من مليار درهم منها لتطوير البنية التحتية، و5.6 مليارات درهم لبناء الفلل، وفي النصف الأول من هذا العام وحده بلغت قيمة العقود، التي منحتها «داماك» لتطوير مشروع «داماك لاجونز» 2.4 مليار درهم، وهو مؤشر إيجابي يعكس تسارع وتيرة العمل في هذا المشروع الضخم.

وقال محمد الطحاينة، مدير عام المشاريع في «داماك»: «منذ أن أطلقنا المشروع عام 2021 أحرزنا تقدماً كبيراً في سير العمل، مع إنجاز نحو 20% من أعمال البناء لـ 6,459 فيلا، موزعة على 13 مجمع سكني ضمن مجتمع «لاجونز»».

وسيتم الإعلان قريباً عن المقاول الرئيسي لـ 1,432 فيلا (تتوزع على مجمعين سكنيين)، في حين أن هناك 1,025 فيلا (موزعة ضمن مجمعين سكنيين) في المراحل النهائية من التصميم. في السياق ذاته تم إنجاز الطابق الأرضي، والطوابق العليا لـ 2,600 فيلا.

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