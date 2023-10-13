مركز الغرير يطلق 25 وجهة تسوق جديدة

المصدر: دبي - البيان

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أعلن مركز الغرير؛ أول مراكز التسوق في دبي، عن افتتاح 25 وجهة جديدة للتسوق وتناول الطعام، في إطار عملية التجديد الواسعة والمستمرة، التي تشهد إنشاء مجمع ترفيهي جديد وتقديم خطط لتطوير قاعة الطعام وتوسيعها وتنويع عروضها.

وفتح مركز الغُرير أبوابه في منطقة ديرة عام 1981، ويسهم افتتاح الوحدات الجديدة في رفع العدد الإجمالي من المتاجر في مركز التسوق إلى أكثر من 240 متجراً، بالإضافة إلى الكشف عن مزيد من العلامات التجارية الشهيرة خلال الأشهر المقبلة.

وتشير التوقعات إلى استقطاب مركز التسوق لأكثر من 15 مليون زائر خلال عام 2023، كما تسهم عمليات التوسع الأخيرة في تشجيع مزيد من الأشخاص على زيارة مركز الغُرير، أحد أبرز مراكز التسوق وأكثرها شعبية في المنطقة.

ومن المقرر أن تضم قاعة الطعام الجديدة «فلايفا» 23 وجهة جديدة كلياً للمأكولات والمشروبات، وهي مجموعة من العلامات العالمية والتي تأسست في دولة الإمارات، والمخصصة لتلبية احتياجات السوق المحلية. وتتسع الوجهة الجديدة لحوالي 500 زائر، وتمتد على مساحة 3,318 متراً مربعاً، وتوفر للضيوف خيارات واسعة من الأطعمة والمشروبات، ما يتيح لهم الاستمتاع بمجموعة من التجارب الاستثنائية غير المسبوقة.

وقال أنور أتاري، الرئيس التنفيذي للعقارات التجارية والسكنية في شركة الغُرير للعقارات: أثّرت أزمة (كوفيد19) على مراكز التسوق، وتسببت في إحداث تغييرات كبيرة في ديناميكيات السوق وهيكليات عقد الصفقات، ويسرنا تحقيق مركز الغُرير لأعلى نسب الإشغال بفضل وجود أبرز العلامات المحلية والعالمية.

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