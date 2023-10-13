اتفاق بين «عملات» و«سيكبا» لطباعة الطوابع الضريبية

المصدر: أبوظبي - وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

أعلنت شركة «عملات للطباعة الأمنية»، المملوكة لمصرف الإمارات المركزي، عن توقيع اتفاقية مع شركة «سيكبا» السويسرية لطباعة الطوابع الضريبية المتطورة، وتتبع الضرائب باستخدام أحدث التقنيات العالمية.

جرت مراسم توقيع الاتفاقية في مقر المصرف المركزي، بحضور معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات المركزي، وآرثر ماتلي سفير سويسرا لدى الدولة، حيث وقّع الاتفاقية سيف الظاهري، مساعد المحافظ لشؤون الاستراتيجية والبنية التحتية المالية والتحوّل الرقمي، رئيس مجلس إدارة شركة «عُملات للطباعة الأمنية»، وفيليب آمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي في شركة «سيكبا».

وتهدف الاتفاقية إلى توسيع نطاق التعاون بين «عُملات» و«سيكبا»، بدءاً من تطوير مزايا الأوراق النقدية إلى تقديم منتجات وحلول الطباعة عالية الأمان. وتنص الاتفاقية على تأسيس شركة «أو آند إس للحلول الأمنية» في الإمارات، والتي تجمع بين أنظمة الأمن والحماية الحديثة والمتكاملة من شركة «عُملات» مع أنظمة التحقق والتتبع والأحبار عالية الأمان من شركة «سيكبا»، بما يتوافق مع متطلبات الامتثال الدولية.

وستعمل «أو آند إس للحلول الأمنية» على إنتاج وتوريد الطوابع الضريبية المتطورة، وتوفير حلول لحماية تحصيل الضرائب وغيرها من الخدمات الأخرى ذات الصلة بالإمارات والدول الأخرى.

وقال سيف الظاهري: يأتي توقيع الاتفاقية مع سيكبا ضمن استراتيجية شركة «عُملات» في تنويع خدماتها لتقديم حلول آمنة للطباعة، والاتفاقية خطوة مهمة لتعزيز الخدمات، بأحدث تقنيات الأمان وأنظمة التتبع والمراقبة.. وسنواصل العمل لإبرام شراكات مع أبرز مزودي خدمات الطباعة الآمنة لتوفير حلول متعددة لتلبية احتياجات الأسواق المحلية والعالمية.

وقال فيليب آمون، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة «سيكبا»: يسعدنا إبرام هذه الشراكة الاستراتيجية الجديدة مع «عُملات»، ويعتبر هذا المشروع علامةً فارقة جديدة في مسيرة تطورنا، والتي تمتد إلى قرن من الزمان في دعم الحكومات على مستوى العالم، وتعد هذه الشراكة خطوة إضافية لتحقيق أهداف «سيكبا» الاستراتيجية.

شراكة

بدوره قال وسيم المرقطن، نائب رئيس سيكبا لمنطقة الشرق الأوسط، إن هذه الشراكة تفتح الباب أمام مستقبل واعد من التعاون بين شركتي عُملات وسيكبا، مما سيعود بالنفع على الأسواق المحلية والعالمية، وتعد «سيكبا»، شريكاً موثوقاً للبنوك المركزية في جميع أنحاء العالم، بخبرة واسعة في مجال أمن المواد وأحدث ابتكارات الأمن الرقمي لزيادة حماية تعاملات الأفراد من القطاعين العام والخاص وحماية المستهلكين من المنتجات المقلدة.

تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز